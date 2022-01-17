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Osmangazi’de su kesintisi
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesinin Altınova Mahallesi ve civarında 18.01.2022 tarihinde 10:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.
Haberde İnsan 17.01.2022, 16:17
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesinin Altınova Mahallesi ve civarında 18.01.2022 tarihinde 10:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.