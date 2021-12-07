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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: “130 kilogram yağış düştü, lodosun da hızı 130 kilometreye çıktı”
Osmangazi’de su kesintisi
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından Osmangazi ilçesinin Yeni Karaman Mahallesi Gül Sokak, Mercan Sokak, Mutlu Sokak, Nergis Sokak ve civarında 08.12.2021-31.12.2021 tarihleri ve 10:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.
Haberde İnsan 07.12.2021, 17:24
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından Osmangazi ilçesinin Yeni Karaman Mahallesi Gül Sokak, Mercan Sokak, Mutlu Sokak, Nergis Sokak ve civarında 08.12.2021-31.12.2021 tarihleri ve 10:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.