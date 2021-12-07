Osmangazi’de su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından Osmangazi ilçesinin Yeni Karaman Mahallesi Gül Sokak, Mercan Sokak, Mutlu Sokak, Nergis Sokak ve civarında 08.12.2021-31.12.2021 tarihleri ve 10:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.