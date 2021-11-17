Osmangazi’de su kesintisi

Bursa Büylükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar dolaısıyla Osmangazi ilçesinin Yeni Karaman Mahallesi 9. Mercan Sokak ve 2. Nergiz Sokak ve civarında 18.11.2021-30.11.2021 tarihleri ve 10:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.