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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İspanya ittifak dayanışmasının nasıl olması gerektiğini göstermektedir. Maalesef birçok NATO ülkesi buradaki patriotlarını alıp götürürken İspanya bunu yapmamıştır"
ABD’de 6 Ocak’taki Kongre Binası baskınında kafasındaki boynuzlu ve kürkü şapka ile dikkatleri üzerine çeken ve "QAnon Shaman" olarak bilinen Jacob Chansley, 41 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Osmangazi’de su kesintisi
Bursa Büylükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar dolaısıyla Osmangazi ilçesinin Yeni Karaman Mahallesi 9. Mercan Sokak ve 2. Nergiz Sokak ve civarında 18.11.2021-30.11.2021 tarihleri ve 10:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.
Haberde İnsan 17.11.2021, 19:04
Bursa Büylükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar dolaısıyla Osmangazi ilçesinin Yeni Karaman Mahallesi 9. Mercan Sokak ve 2. Nergiz Sokak ve civarında 18.11.2021-30.11.2021 tarihleri ve 10:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.