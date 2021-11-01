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Osmangazi’de su kesintisi
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Haberde İnsan 01.11.2021, 16:58
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dâiresi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi ve civarında 02.11.2021 tarihinde 10:00 - 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.