Osmangazi’de su kesintisi

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dâiresi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Osmangazi’nin Demirtaş Barbaros Mahallesi, Depo Sokak ve 1.Başak Cadde ve civarında 26.10.2021 - 02.11.2021 tarihleri arasında 10:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

Yine BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dâiresi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Osmangazi’nin Adalet Mahallesi 3.Büyük Sokak ve civarında 26.10.2021 - 25.11.2021 tarihleri arasında 10:00 - 16:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.