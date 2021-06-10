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Osmangazi’de metrûk bina kalmayacak

Osmangazi Belediyesi, ilçede can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden metrûk bina bırakmamak için yıkımlara devam ediyor.

Haberde İnsan 10.06.2021, 14:26
Osmangazi’de metrûk bina kalmayacak

Osmangazi Belediyesi, ilçede can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden metrûk bina bırakmamak için yıkımlara devam ediyor.

Osmangazi Belediyesi, âtıl vaziyette bulunan ve madde bağımlılarının mesken edindikleri metrûk yapıları tek tek yıkıyor. Vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetleri değerlendirmeye alan Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Hacı İlyas Mahallesi’nde bulunan metrûk binayı yıkmak için harekete geçti. Uyuşturucu madde kullanıcılarının mesken edindikleri, can ve mal güvenliği adına tehlike arz eden bina iş makinesi ile yıkıldı.
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