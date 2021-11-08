Osmangazi’de asfalt çalışmaları hız kesmiyor

Osmangazi Belediyesi, ilçenin dört bir yanında asfalt kaplama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

İlçe genelinde vatandaşların daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmeleri için gayret gösteren Osmangazi Belediyesi, 136 mahallede planlanan program dahilinde yol çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, son olarak Demirtaş Dumlupınar Mahallesi 2. Kuzey Sokak ve Zülfikar Sokak ile Yenikent Mahallesi 731. Sokak’ta bordür ve kaldırım çalışmaları tamamlanan yolları asfalt ile kapladı.

“Daha güzel ve yaşanabilir bir Osmangazi” için çalıştıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Belediye ekiplerimiz, ilçemizin birçok noktasında altyapı ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. Osmangazi’nin bütün cadde ve sokaklarında talep ve ihtiyaçlara göre eksiklikleri gideriyoruz. Mevcut yolları yenileme çalışmalarının yanı sıra yeni imar yolları açarak araç ve yaya trafiğini rahatlatacak ciddi ulaşım yatırımlarını hayata geçiriyoruz. Bu çalışmalarımız bir plan dâhilinde gerçekleşiyor. Yaptığımız çalışmaların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.