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Osmangazi’de 365 gün kazanlar kaynıyor

Osmangazi Belediyesi sadece yatırımları ile değil, sosyal dayanışma geleneğiyle de ön plana çıkıyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sosyal belediyecilik hususunda 69 bin haneye dokunduklarını ve her geçen gün bu yardımların artarak devam ettiğini açıkladı.

Haberde İnsan 10.02.2022, 12:33
Osmangazi’de 365 gün kazanlar kaynıyor

Osmangazi Belediyesi sadece yatırımları ile değil, sosyal dayanışma geleneğiyle de ön plana çıkıyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sosyal belediyecilik hususunda 69 bin haneye dokunduklarını ve her geçen gün bu yardımların artarak devam ettiğini açıkladı.

Osmangazi Belediyesi Soğanlı Kültür Merkezi’nde bulunan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünü ziyaret eden Mustafa Dündar, buradaki çalışmaları yerinde inceledi ve basın mensuplarının bilgilendirdi. 2009 yılından 2022 Şubat ayına kadar, 467 bin 395 kişiye çorba ikramı yapılırken, 2015’in temmuz ayından bu yana 77 bin 100 adet erzak 69 bin 211 haneye ulaştırıldı. 55 mahallede bin 500 aileye 8 milyon 600 bin günlük ekmek dağıtılırken, ramazan ayında kurulan çadırlarda 557 bin kişi iftar yaptı. Pandemi sürecinde de protein ve maske destekleri sağlandı. Ayrıca öğrencilere eğitim desteği, ihtiyaç sahibi çocuklara bayram kıyafeti, bebek bezi, hijyen paketleri dağıtıldı. On binlerce kişiye kıyafet yardımının yanı sıra, 2 milyon 627 bin TL asker, yangın ve kira yardımı da Osmangazi Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesinde açılan kurslarda da binlerce kursiyer belge almaya hak kazandı. Şehir içi ve dışı hasta nakilleri, kanser taraması, engelli vatandaşların bakımları ve ihtiyaçları ile birlikte binlerce haneye de cenaze hizmetleri sağlandı.

Osmangazi Belediyesi Soğanlı Kültür Merkezi’nde bulunan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünde konuşan Başkan Mustafa Dündar, “Yatırımda öncü olduğumuz gibi sosyal belediyecilikte öncüyüz. Yatırımlar öne çıkıyor, onlar konuşulup görülüyordur ama burası görülmeyen bir yerdi. Görülmeyen kısım olmaması ayrıca önemlidir. Vatandaş buraya gelecek bir şey alacak, ya da çorbasını içip ayrılacaktır. Kendi halinde, rahatsız olmadan bu işlemleri yapabilmelidir. Sosyal belediyecilik noktasında şehirleşen bir nüfus ve kalabalıklar içinde yalnızlaşan kişiler. Köyde bir gariban varsa, onu bilirler ve sahiplenirler. Şehirlere baktığımızda yalnız kalanı komşusu bilmez. Çöp evler çıkıyor, evinde ölen bir kişi ancak koktuğu zaman ortaya çıkıyor. Dolayısıyla belediyelerin, vakıfların, derneklerin bu tür sosyal faaliyet içerisine girmesi çok önemlidir” dedi.

“Burada aşevimiz, sevgi mağazamız var. Sosyal dayanışmalarımız fırın ile sürekli devam ediyor. Çorbalarımız, erzaklarımız ve ramazan aylarında iftarlarımızla vatandaşlarımızla bir bütün olmaya çalışıyoruz” diyen Başkan Dündar, “55 farklı noktada fırınımız ekmek dağıtıyor. Günlük 6 bin kişiye ekmek dağıtıyor. Bunu muhtarlarımızla birlikte ihtiyaç sahiplerini belirlenir, kapısına götürülür o ve veren kişi bilir, başkası bilmez. Belediye olarak, Soğanlı Kültür Merkezi, Somuncu Baba Çilehanesi fırınının orada ve Şadırvanlı Han Kültür Merkezi’nde bu ikramları yapıyoruz. Erzak, ramazan ayında ağırlıklı yapılıyor ama bunun dışında belli ailelere yılın her zamanı bu yardımlar ulaştırılır. Burada gördüğünüz bürolardaki arkadaşlar sadece burada çalışmıyor. Ekipler sürekli dışarıda gezerek mahalle içlerinde kimin üzüntüsü, derdi, sevinci var, onları tespit ediyor. Evinde ziyaret ederiz ve kaymakamlıkla diyalog halinde oluruz. O eksiklikleri gidermeye çalışırız. Biz bu çerçevede 69 bin 200 hane ziyareti gerçekleştirdik” diye konuştu.

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