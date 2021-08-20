Osmangazi selzedelerin yanında

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felâketinin ardından bölgeye iş makineleriyle bir ekip gönderen Osmangazi Belediyesi, şimdi de selzedelere erzak yardımı gönderdi.

Son günlerde Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşanan orman yangını ve sel felâketleriyle mücadeleye ciddi destek veren Osmangazi Belediyesi, son olarak Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından bölge halkının yaralarını sarmak adına âdetâ seferber oldu. Yaşanan sel felâketinin hemen ardından Bozkurt ilçesine kepçe, loder ve kamyonlardan oluşan 10 kişilik ekip sevk eden Osmangazi Belediyesi, şimdi de bölge insanının ihtiyaçlarını karşılamak için bir TIR dolusu yardım malzemesi gönderdi.

Osmangazi Belediyesi olarak, yangın ve sel felâketlerinin yaralarını sarmak için imkânları sonuna kadar değerlendirdiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, “Son günlerde ülkemizde peş peşe felaketler yaşanıyor. Osmangazi Belediyesi olarak, başkanımız Mustafa Dündar’ın talimatları doğrultusunda yangın ve sel felâketinin yaşandığı bölgelere ekiplerimizi gönderdik. Arkadaşlarımız orada selin neden olduğu tahribatı gidermek için gece büyük bir fedakârca çalışıyor. Bizler de, bölge halkının ihtiyacı olan temel gıda, hijyen ve protein kolilerinden oluşan bir yardım TIR’ını bölgeye gönderdik. Başkanımız Mustafa Dündar adına, felaketlerden zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. İnşallah, ülkemiz bir daha böyle felâketleri, böyle acıları yaşamaz” diye konuştu.