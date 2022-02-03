Osmangazi Belediyesi’nden Afrika’ya yardım eli

Osmangazi Belediyesi, Afrikalı genç hafız adaylarına Kur’an-ı kerim gönderdi.

Nijer’in Başkenti Niamey’de hafızlık eğitimi veren merkezlerde eğitim gören 2 bin 560 genç, Türkiye’den kendilerine ulaştırılan Kur’an-ı Kerim, kıyafet ve gıda yardımı için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.

Dünya’da 600 yıl hüküm süren ve gittiği topraklara barış, huzur, adalet ve kardeşliği götüren Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi’nin adıyla anılan Osmangazi Belediyesi, adını aldığı ecdadın mirasını yaşatmaya devam ediyor. Uzun yıllar Fransız sömürgesi olarak kaldıktan sonra 1960 yılında istiklâlini kazanan ve nüfusunun yüzde 80’inden fazlası Müslüman olan Nijer’de hafızlık eğitimi alan çocuklara, Osmangazi Belediyesi tarafından Kur’an-ı kerim gönderildi. Başkent Niamey’deki hafızlık eğitimi veren merkezlerde eğitim gören 2 bin 560 çocuk, Osmangazi Belediyesi’nin gönderdiği mushaflar ile Bursaspor formaları ile büyük bir mutluluk yaşadı.

Afrika’nın en yoksul ülkelerinden biri olan Nijer’de hafızlık eğitimi alan gençleri, gönderdiği hediyelerle sevindiren Osmangazi belediye Başkanı Mustafa Dündar, “25 milyona yaklaşan nüfusu ile Afrika’nın en büyük ülkelerinden biri olan Nijer’in nüfusunun yaklaşık yüzde 80’i Müslüman. Yıllarca Fransızlar tarafından sömürülen Nijer, bugün ne yazık ki Afrika’nın en yoksul ülkelerinden bir tanesi. Başkent Niamey’deki hafızlık eğitimi veren merkezlerde eğitim gören 2 bin 560 Nijerli hafız adayı kardeşimize başta Kur’an-ı kerim olmak üzere, Bursaspor forması ve yiyecek yarımında bulunduk. Onların ihtiyaçlarını karşılamaktan ve de Kur’an-ı kerimi elden ele, dilden dile taşıyacak olan hafız kardeşlerimize yardımcı olmaktan dolayı bizler de en az onlar kadar mutluyuz. Kendilerine bundan sonraki eğitimlerinde başarılar diliyorum” dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın gönderdiği hediyeleri alan hafız adayları ise, çektikleri bir video ile Başkan Dündar’a teşekkür etti.