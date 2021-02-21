Osman Nuri Kabaktepe kimdir?

OSMAN NURİ KABAKTEPE KİMDİR?

Araştırmacı yazar, STK yöneticisi, siyasetçi. 1 Aralık1970’te Ordu’nun Fatsa ilçesinde doğdu. Fatsa İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Refah Partisi ve Fazilet Partisinde çeşitli görevler üstlendi. Kurucu başkanı da olduğu Saadet Partisi İstanbul il yönetimi ve partinin Genel İdare Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2004 yerel seçimlerinde SP’den Fatsa belediye başkan adayı oldu, seçilemedi.

Saadet Partisi Gençlik Kolları Eski Genel Başkanı. İlim Yayma Cemiyeti denetim kurulu üyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) yüksek istişare kurulu üyesi, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği genel başkan yardımcısı olarak görev yaptı. 2016 yılında Maarif Vakfı yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Evli ve 2 çocuk babasıdır.