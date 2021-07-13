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Osman Dede’nin Vali sevinci

Nevşehir’in Kozaklı ilçesine bağlı Kaşkışla köyünde yaşayan 94 yaşındaki Osman Dede, köylerine ilk kez vali gelmesinin sevincini böyle yaşadı.

Haberde İnsan 13.07.2021, 08:59
Osman Dede’nin Vali sevinci
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Nevşehir’in Kozaklı ilçesine bağlı Kaşkışla köyünde yaşayan 94 yaşındaki Osman Dede, köylerine ilk kez vali gelmesinin sevincini böyle yaşadı.

Vali İnci Sezer Becel, göreve başladığı ilk günden itibaren köyleri ziyaret ederek burada vatandaşların istek ve taleplerini dinliyor. Kozaklı ilçesine bağlı Kaşkışla köyünde yaşayan 94 yaşındaki Osman Güneş de köylerine ilk kez vali gelmesinin sevincini yaşadı. Valiyi gören Osman Güneş, “Sayın Valim hoş geldin. Allah sizden razı olsun. Bizim köye şimdiye kadar bir vali gelmedi. Sen geldin, vatan yıkılmaz” sözleri ile karşıladı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel de 94 yaşındaki Osman Güneş’in bu sözleri karşısında duygu dolu anlar yaşarken Güneş’in elini öperek isteklerini dinledi.
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