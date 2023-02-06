Orta Karadeniz’den deprem bölgesine bin 394 ünite kan

SAMSUN (İHA) – Orta Karadeniz’de başlatılan kan bağışı kampanyasında deprem bölgesine gönderilmek üzere bin 394 ünite kan bağışı toplandı.

Türkiye’nin birçok ilini etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki depremde bin 651 kişi hayatını kaybederken, 3 binden fazla bina yıkıldı. Deprem sonrasında tüm Türkiye seferber oldu. Deprem bölgelerindeki ihtiyacı karşılamak için Samsun ve çevre illerde kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Deprem bölgesinde kullanılmak için yapılan acil kan bağışı çağrısı sonrası Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi’ne 712’si Samsun’dan olmak üzere bölge genelinden bin 394 ünite kan bağışında bulunan yardımsever vatandaşlarımıza ilgi ve hassasiyetleri için teşekkür ederiz. İlimizin çeşitli noktalarında bulunan ve daha önce duyurusunu yaptığımız Kızılay kan bağışı noktalarına ek olarak 7 Şubat Salı günü 08.30-20.30 saatleri arasında Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu’nda da kan bağışında bulunabilirsiniz” denildi.