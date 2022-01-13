Örnek vatandaşlar ödüllendirildi

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ocak ayı toplantısında, son 1 ay içinde yaptıkları işler ve sosyal sorumluluk hareketleriyle kamuoyuna yansıyan vatandaşlar, örnek davranışları nedeniyle plaketle ödüllendirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısı Başkanvekili Ahmet Yıldız’ın başkanlığında yapıldı. ‘Ayın Vatandaşı’ uygulaması ile geçtiğimiz yıl yaptıkları işler ve sosyal sorumluluk hareketleriyle kamuoyuna yansıyan vatandaşları takdir eden Büyükşehir Belediye Meclisi, uygulamaya bu yıl da devam ediyor. Uygulama kapsamında, emekli olduktan sonra kendini hayır işlerine adayan, inşaat işini öğrettiği eşi Ayşe Alan ile birlikte önce kendi köyüne mescit yapan, şimdi de Keles Kocayayla’ya kendi imkanlarıyla mescit yapmaya başlayan Mehmet Alan ve eşi ayın vatandaşı seçildi.

Uluslararası geçerliliği olan ve dünya genelinde yaklaşık 13 bin okul arasından 250 kuruma verilen "İklim Eylem Projesi Mükemmellik Okulları Ödülü"ne layık görülen Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri de ayın vatandaşı oldu.

Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi’nde tostçuluk yapan, tostlarına zam yapmadığı gibi bazı günler çocuklara bedava tost ikram eden Baki Koşan ile “Işıklardan uzak gökyüzü” fotoğrafıyla yılın astrofotoğrafçısı olan Kirazlı Mahallesi’nden Tunç Tezel de ayın vatandaşı olarak teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

Bu arada meclis toplantısında 3 kişilik Denetleme Komisyonu üyeliklerinin de seçimi yapıldı. Yapılan gizli oylama sonucu, Tarık Köse, Abdullah Akşeker ve Galip Gür Denetleme Komisyonu’na seçildi.