Ormandan toplanan meyvenin yağını gram gram çıkartıyorlar

Bursa’da köylüler ormandan topladıkları meyvenin yağını çıkartarak sabah kahvaltılarında şifa niyetine tüketiyor.

Marmara bölgesinde ormanlık alanlarda yetişen çitlembik, meyvesi Keles ilçesinin köylerinde toplanarak zahmetli bir aşamadan geçerek yağı çıkartılıyor. Bu meyve küçük yapısıyla toplaması oldukça zahmetli bir kişi akşama kadar en fazla 15 kilo toplayabiliyor. Toplanan 7 kilo meyveden ise 1 kilo yağ elde ediliyor. Keles’in Kocakovacık köyü sakinleri ise kendi yaptıkları aletle bu meyvenin yağını çıkartmayı başarıyor. Toplanan meyvelerin önce makinede sert kabukları kırılıyor. Daha sonra kazanda odun ateşinde ısıtılıyor. Isıtma işleminin ardından bu meyveler köylülerin yaptığı sıkma makinesiyle preslenerek gram gram yağı çıkartılıyor. Çıkartılan bu yağ köylüler tarafından şifa niyetine sabah kahvaltılarında tüketiliyor. Mideyi rahatlatan, iştah açan, saç sağlığına iyi gelen, karın ağrılarını gideren, idrar söktüren çitlembik meyvesinin yağını köylüler arta kalanını kilosu 500 liradan satıyor. Çok faydalı olduğu için bu yağ hemen tükeniyor.

Kocakovacık köyünde çitlembik meyvesi yağ çıkartma işlemi yapan Mustafa Ferik, "Biz köyümüzde dedelerimizden kalan makinelerle çitlembik meyvesi yağı çıkartma işlemi yapmaktayız. Bu meyve Marmara bölgesinde yoğun bir şekilde ormanlık alanlarda yetişiyor. Bir kişi günde bu meyveden 15 kilo toplayabiliyor. Toplanan meyveler getirilip yıkanıyor ve kurutma işlemi yapılıyor. Daha sonra kabuklarını kırıyoruz. Ateşte ısıtma işleminin ardından pres makinesinde sıkarak yağını çıkartıyoruz. Biz bu yağı sabah kahvaltılarında tüketiyoruz. Atalarımız bu yağ için insanın kopan bağırsağını ekler derlerdi. Bu kadar sağlığa faydalı bir ürün çok talep görüyor. Biz kendi yiyeceğimizden fazlasını kilosu 500 liradan satmaktayız. Bizim sıkım atölyesinde diğer köylerden gelen çitlembik meyvelerinin yağ çıkartma işlemini yapmaktayız. Biz bu atölyede yılda 200 kilo yağ çıkartma işlemi yapıyoruz" dedi.

Çocukluğundan itibaren bu yağı tükettiğini ifade eden Muharrem Ulutaş, "Bölgedeki her köyde bu yağ sabah kahvaltılarının vazgeçilmez ürünü birçok rahatsızlığa iyi geldiği biliniyor. Biz şifa niyetine bu yağı tüketiyoruz" şeklinde konuştu.