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Ormanda doğan buzağıyı kucağında ahıra taşıdı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde merada otlarken doğuran ineğin buzağısını, yaklaşık 1 kilometre boyunca kucağında taşıyarak ahıra götürdü.

Haberde İnsan 15.06.2021, 11:31
Ormanda doğan buzağıyı kucağında ahıra taşıdı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde merada otlarken doğuran ineğin buzağısını, yaklaşık 1 kilometre boyunca kucağında taşıyarak ahıra götürdü.

Kaynarca ilçesi Kulaklı Mahallesinde, Kırtay ailesine ait inek otlarken biranda gözden kayboldu. Ormanlık alanda kaybolan inek, yoğun arayışlar neticesinde yaklaşık 2 saat sonra doğurmuş şekilde bulundu. Ailenin küçük bireyi 17 yaşındaki Ömer Kırtay, ineğin buzağısın yaklaşık 1 kilometre boyunca kucağında taşıyarak evlerinin bahçesinde bulunan ahıra götürdü.
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