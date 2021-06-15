Son Dakika
Ormanda doğan buzağıyı kucağında ahıra taşıdı
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde merada otlarken doğuran ineğin buzağısını, yaklaşık 1 kilometre boyunca kucağında taşıyarak ahıra götürdü.
Haberde İnsan 15.06.2021, 11:31
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde merada otlarken doğuran ineğin buzağısını, yaklaşık 1 kilometre boyunca kucağında taşıyarak ahıra götürdü.Kaynarca ilçesi Kulaklı Mahallesinde, Kırtay ailesine ait inek otlarken biranda gözden kayboldu. Ormanlık alanda kaybolan inek, yoğun arayışlar neticesinde yaklaşık 2 saat sonra doğurmuş şekilde bulundu. Ailenin küçük bireyi 17 yaşındaki Ömer Kırtay, ineğin buzağısın yaklaşık 1 kilometre boyunca kucağında taşıyarak evlerinin bahçesinde bulunan ahıra götürdü.