Ormanda bulunan yavru karaca koruma altına alındı

Bolu’da, kesim yapan işçilerin ormanlık alanda bulduğu yavru karaca koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun önemli turizm merkezi olan Yedigöller Tabiat Parkı yolu üzerinde ormanlık alanda kesim yapan işçiler ağaçların arasında yavru karaca olduğunu farketti. Yavru karacanın bulunduğu bölgede uzun süre arama çalışması ve gözlem yapan işçiler anne karacaya rastlayamadı. Annesine ulaşılamayan karaca işçiler tarafından Bolu Bolu Mili Parklar Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yavru karaca daha sonra Düzce Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi’ne gönderildi.