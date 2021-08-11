Orman arazisindeki kaçak evlere balyoz

Osmangazi Belediyesi, Uludağ bölgesinde orman arazisi üzerine kaçak olarak inşâ edilen evleri yıktı.

Osmangazi Belediyesi, Türkiye’nin turizm cenneti Uludağ’ı kaçak yapılardan temizlemek adına yoğun bir çalışma yürütüyor. Kent kimliği ve dokusuna zarar veren kaçak yapılara karşı yürütülen kararlı mücadele kapsamında, Uludağ eteklerinde yer alan Soğukpınar Mahallesi’nde kaçak olarak inşâ edildiği belirlenen 7 prefabrik ev yıkıldı. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından ruhsatsız olduğu belirlenip hakkında yıkım kararı alınan evlerin yıkımı için sabah erken saatlerde bölgeye giden ekipler, ilk olarak evlerin içerisindeki eşyaları boşalttı. Eşyaların dışarı çıkarılmasının ardından prefabrik evler iş makinesi ile yıkılarak kullanılamaz hâle getirildi. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini vurguladı.