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Orhangazi’nin kurtuluşu kutlandı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlandı.

Haberde İnsan 10.09.2021, 13:26
Orhangazi’nin kurtuluşu kutlandı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlandı.


Pandemi sebebiyle kısıtlı tutulan törenler, ilçe meydanı ve şehitlik anıtında gerçekleştirildi. Buralardaki törenlerden sonra protokol mensupları şehitlik ile Refik Atay ve Ahmet Derviş Tarakçıoğlu’nun mezarlarını ziyaret edip dua etti. Törene Kaymakam Süleyman Özçakıcı, Belediye Başkanı Bekir Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban, şehit aileleri, gaziler, siyasî Partilerin ilçe başkanları, meclis üyeleri ve STK temsilcileri katıldı. Anıtın hikâyesi ile ilgili Muharrem Değirmen tarafından bir sunum gerçekleştirildi.

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