Orhaneli’de altyapıya Büyükşehir neşteri

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Orhaneli’nin Belenoluk, Koçu, Sadağı ve Çeki mahallelerinde atık su meselesini, mahallelerin uzak noktalarına yapılan fosseptiklerle çözdü. Öte yandan Belenoluk Mahallesi, yapılan yatırımlarla daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşturuldu.

Mayıs-Aralık 2021 döneminde gerçekleştirilen çalışmalar ile Belenoluk Mahallesi’nin şebeke ve evsel bağlantıları yenilendi. Mahalleliyi rahatsız eden atık suları fosseptiklere deşarj eden BUSKİ, insan ve çevre sağlığını tehdit eden büyük bir çevre sorununu da gidermiş oldu.

Belenoluk Mahallesi’nin içme suyu hattının yenilenmesi ile sudaki kayıp kaçak oranı da minimize edildi. Bununla birlikte yıllardır kanalizasyon ağı olmayan Belenoluk yeni bir kanalizasyon hattına kavuştu. Koçu, Sadağı ve Çeki mahallelerinin kanalizasyon hattı yenilemesini de gerçekleştiren BUSKİ, evsel atıkların çevre dostu beton borularla mahalle fosseptiğine deşarjını da sağlamış oldu.

Tüm ilçelerin sağlıklı altyapıya kavuşması için önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Orhaneli bizim için en az diğer ilçeler kadar önemli. Bunu da yaptığımız alt yapı yatırımlarıyla kanıtladık. Belenoluk’ta yıllardır kanayan bir yara olan kanalizasyon hattı sıkıntısı giderildi. Öz kaynaklarımızla kanalizasyon hattı yapıldı. Tüm çabamız Bursa halkına daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir çevre vermek için. Bunun için de gece-gündüz, yağmur-çamur demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.