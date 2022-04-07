Orhan Pamuk ve Aslı Akyavaş evlendi! Aslı Akyavaş kimdir ve nerelidir?

Pamuk, bugün öğle saatlerinde Beyoğlu Belediyesi'nce kıyılan bir nikâhla Aslı Akyavaş ile evlendi. Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Siyaset Bölümü mezunu olan Akyavaş sağlık camiasında Türkiye'de "sağlık turizmi"nin kurumsallaşmasındaki girişimiyle tanınıyor.

Aslı Akyavaş kimdir?

69 yaşındaki Orhan Pamuk’un eşi Aslı Akyavaş 47 yaşında. Aslı Akyavaş, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Siyaset Bölümü mezunu. Akyavaş, sağlık turizmi alanında çalışıyor. Sağlık sektöründe yaptığı turizm işleriyle Aslı Akyavaş, Türkiye’de sağlık turizminin kurumsallaşmasındaki öncülüğü ile tanınıyor.