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Orhan Pamuk ve Aslı Akyavaş evlendi! Aslı Akyavaş kimdir ve nerelidir?
Nobel Edebiyat Ödülü’nü Türkiye’den kazanan (2006) tek isim olan Orhan Pamuk, Aslı Akyavaş'la bugün evlendi. Salgın koşulları nedeniyle nikâh töreni aile içinde yapıldı.
Haberde İnsan 07.04.2022, 09:22
Pamuk, bugün öğle saatlerinde Beyoğlu Belediyesi'nce kıyılan bir nikâhla Aslı Akyavaş ile evlendi. Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Siyaset Bölümü mezunu olan Akyavaş sağlık camiasında Türkiye'de "sağlık turizmi"nin kurumsallaşmasındaki girişimiyle tanınıyor.
Aslı Akyavaş kimdir?
69 yaşındaki Orhan Pamuk’un eşi Aslı Akyavaş 47 yaşında. Aslı Akyavaş, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Siyaset Bölümü mezunu. Akyavaş, sağlık turizmi alanında çalışıyor. Sağlık sektöründe yaptığı turizm işleriyle Aslı Akyavaş, Türkiye’de sağlık turizminin kurumsallaşmasındaki öncülüğü ile tanınıyor.