Organ bağışına dikkat çekmek için 7 bin kilometre pedal çevirecek

Beyin tümörü nedeniyle oğlunu kaybeden Kemal Yücel, ilik ve organ bağışına dikkat çekmek amacıyla, 60 gün sürecek ve 41 şehri kapsayacak bisiklet turuna Adana’dan çıktı. Organ bağışına dikkat çekmek için 7 bin kilometre pedal çevirmeyi amaçlayan duyarlı baba, Diyarbakır’a doğru giderken, "Diyarbakır’ın benim için önemli bir yeri var, çünkü oğlumun kalbi orada atıyor" dedi.

Adana’da ikamet eden Kemal Yücel, 9 yıl önce 6 yaşındaki oğlu Utku Yücel’i beyin tümörü nedeniyle kaybetti. Duyarlı baba, oğlunun organlarını 5 hastaya bağışlayarak onları yaşama tutunmalarını sağladı. Ayrıca, oğlunun ölümünden sonra, ilik ve organ bekleyen hastalara yardım etmek amacıyla bir sivil toplum kuruluşu kurdu. Bu dernek çatısı altında yaptığı çalışmalarla yüzlerce çocuğa umut olan Yücel, ilik ve organ bağışına dikkat çekmek amacıyla Adana’dan 60 gün sürecek ve 41 şehri kapsayacak bisiklet turuna çıktı.

Gittiği her şehirde sivil toplum kuruluşlarıyla görüşüp fikir alışverişinde bulunan Yücel, hastanelerde ilik bekleyen çocukları ziyaret ederek, çeşitli oyuncaklar dağıtıyor. Bir hafta önce çıktığı yolcuğa Siverek’te kısa bir mola veren Yücel, burada da sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Organ bağışı ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla iş birliği çalışmaları için görüşmeler yapan Yücel, Siverek’teki ziyaret ve çalışmalarını tamamlayarak Diyarbakır’a doğru pedal çevirdi.

‘Her Pedal Bir Umut’ turu ile 60 gün pedal çevirecek

Kemal Yücel, ‘Her Pedal Bir Umut’ adını verdiği bisiklet turunda, kök hücre ve organ bağışı hakkında toplumsal duyarlılık oluşturmak amacında olduğunu söyledi. Yücel, ”Adana’dan başladığım ve yaklaşık 60 gün sürecek rotamın Siverek durağındayım. Amacım, hastanelerde ilik nakli bekleyen lösemi hastası insanların hayatını kurtarmak. Ben de 9 yıl önce beynindeki tümör nedeniyle 6 yaşındaki oğlumu kaybettim. Ben de oğlumun organlarını bağışladım, organları 5 çocuğa hayat oldu” şeklinde konuştu.

"Çektiğim evlat acısını başka çocuklar için umuda çevirdim"

Oğlunun ölümünden sonra dayanılmaz acılar ve bunalımlar geçirdiğini belirten Yücel, daha sonra çektiği evlat acısını umuda dönüştürmeye karar verdiğini ve böylece organ ve ilik nakli bekleyen çocuklar için çalışmaya başladığını söyledi. Duyarlı baba Yücel, konuşmasının devamında, ”Oğlumun vefatından sonra, evladını kaybeden her anne ve baba gibi, uzun müddet bir bunalım süreci yaşadım. Daha sonra yaşadığım evlat acısını başka çocuklar için umuda dönüştürmeye karar verdim ve çeşitli tarihlerde bisikletimle umut yolculuklarına çıktım. Şehir şehir geziyorum, insanlara kök hücre ve organ bağışının önemini anlatıyorum, gittiğim şehirlerde kan bağışı kampanyaları düzenliyoruz, hastaneleri ziyaret ediyor, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Oğlumun kalbinin attığı yere gidiyorum"

Siverek ziyaretinden sonra Diyarbakır’a doğru pedal çevirmeye başladığını ve Diyarbakır’ın kendi nezdinde büyük bir öneminin bulunduğunu söyleyen Kemal Yücel, "Çünkü oğlumun kalbi Diyarbakır’da bir çocukta çarpıyor. Diyarbakır’ın bende çok önemli bir yeri var, çünkü 9 sene önce kaybettiğim oğlumun bağışlanan organlarından kalbi Diyarbakır’da yaşayan bir çocuğa nakledildi. Bu sebeple oğlumun kalbi Diyarbakır’da, oğlumun kalbinin attığı yere gidiyorum. Bende biraz burukluk olsa da büyük bir sevinç ve mutlulukla gidiyorum. Bir taraftan bu çalışmalarla hayatını kurtaracağım çocuklar için mutlu oluyorum, bir taraftan da oğlumun kalbinin verildiği Diyarbakır’a gitmenin sevincini yaşıyorum. Diyarbakır’dan sonra da tüm Türkiye’yi kapsayacak turuma devam edeceğim” şeklinde konuştu.

Merkezi Şanlıurfa’da bulunan Bir Damla Kan Talasemi Derneği Başkanı İbrahim Dizlek, “Kemal Yücel Bey 7 yıldır aktif olarak sahada bizimle birlikte toplumsal bilinç uyandırmak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Kök hücre kan ve organ bağışı ile ilgili güzel bir mücadelesi bulunuyor. Bu defa aldığı bir karar ile 7 bin kilometre il il gezip kök hücre, organ bağışı ve kan bağışının önemini sivil toplum kuruluşlarıyla toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla pedal çeviriyor. Bu çalışma çerçevesinde Kemal Bey’i 2 gündür Şanlıurfa ve Siverek’te ağırlıyoruz ve burada talasemi hastalarımızı ziyaret ettik. Çocuklar tebessüm etsin diye isteklerini yerine getirdik, oyuncaklar dağıttık. Şimdi de Diyarbakır’a doğru pedal çevirecek. Diyarbakır’da ölen oğlunun minik kalbi yaşıyor, bunun için Diyarbakır, Kemal Bey için çok önemli bir yere sahip ve Diyarbakır’ın onun nezdinde ayrı bir yeri var tabii ki. Organ bağışı bekleyen binlerce hastalarımız var, Kemal Bey’in böyle duyarlı bir çalışma yürütmesi, minik bedenler için pedal çevirmesi ve bu duyarlılığı oluşturması çok önemli” diye konuştu.