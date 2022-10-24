Ordu’ya yeni bisiklet ve yürüyüş yolları

Ordu’da sağlıklı yaşamı desteklemek, kent estetiğine katkı vermek ve bisiklet kullanımını özendirmek amacıyla ilçeler yeni bisiklet ve yürüyüş yolları ile donatıldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak, vatandaşlara sağlıklı yürüyüş, spor ve dinlenme alanları oluşturmak için başlattığı çalışmalar devam ediyor. Hayata geçirdiği projelerle her kesime hitap eden Ordu Büyükşehir Belediyesi, yaptığı bu çalışmalarla ilçelere hem yeni bir kimlik kazandırıyor, hem de vatandaşların rahatça kullanacağı alanlar ortaya çıkarıyor.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in göreve başladığı günden itibaren hız kazanan bisiklet ve yürüyüş yolları çalışmaları çerçevesinde ilçeler bu alanda büyük değer kazandı. Bu çerçevede Ünye, Perşembe, Gülyalı, Fatsa ve Altınordu’da bisiklet yolları inşa edildi. Bisiklet yollarının yanı sıra yürüyüş yollarına da önem veren Büyükşehir Belediyesi Aybastı, Fatsa, Altınordu, Ünye, Gülyalı ve Perşembe ilçelerinde ise sağlıklı yaşama destekleyecek ve kent estetiğine katkı verecek yürüyüş yollarını hizmete açtı. Kullanıma açılan alanlarda standartlara uygun yapılan çalışmalara ek olarak dinlenme ve spor aktiviteleri için alanlarda oluşturuldu.

Yapılan çalışmalar vatandaşlar tarafından da büyük takdir toplarken, bu alandaki çalışmalar hazırlanan program dahilinde devam ediyor.