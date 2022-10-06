Ordu’nun kot doktoru

Ordu’da ’kot doktoru’ olarak tanınan terzi Salih Öztürk, 23 yıldır sadece kot giysilerin tamiratını yapıyor.

Uzun süredir terzilik mesleğini sürdüren ancak son 23 yıldır sadece kot ürünlerin tamiratını yapan Öztürk, elinde kot tamiratı için 300 farklı renkte ip bulunduruyor. Mesleğin doğası gereği farklı terziler her türlü kumaş çeşidinin tamiratını yaparken, işyerinde bu ürünlerin tamiratı yerine sadece kot ürünleri tercih eden Salih Öztürk, bu sebeple kendisinin ‘kot doktoru’ olarak tanındığını, başka terzilerde bulunması zor olan 300 farklı çeşit kot ipi ile çalıştığını ifade etti.

“Tamirat konusunda kota yöneldik ve bu konuda uzmanlaştık”

Kot ürünlerin geçen yıllarda pahalı olduğunu ve 23 yıl önce bu ürünlerin tamiratını yapmaya karar verdiğini söyleyen Salih Öztürk, “Biz kotların atılmaması ve tamiratlarının yapılarak güzel bir işçilik ile yeniden giyilmesi için bu işe başladık. Tamirat konusundan buna yöneldik ve uzmanlaştık. Kotun her türlü tamiratını yapıyorum” dedi.

“Kot değerli olduğu için insanlar buraya geliyor”

Eski kot ürünlerinin daha kaliteli olduğunu ve günümüzdeki ürünlerin kalitesinde zayıflama olduğuna değinen Öztürk, “Şuanda kotlar 6 ayda eskiyor, 1 ayda da eskiyenler var. Kalite düştükçe yıpranıyor, biz de onların tamiratını yapıp müşterilerimize iade ediyoruz” diye konuştu.

“Tamiratlar için 300 farklı renkte ip var”

Tamiratı yapılan ürünlerin öncesine göre daha sağlam olduğunu söyleyen Öztürk, tamirat için 300 farklı renkte ip bulundurduklarını ve hepsinin birbirinden farklı tonlarda olduğunu ifade ederek, “Şuanda tamir konusunda insanlar birbirlerine anlatıyor. Biz kot üzerine uzmanlaştığımız için, kotların kendisine özel olan renklerini de bulunduruyoruz. Kot ürünler yıkandıkça aylık rengi değişir. Keza burada da bunun için en az 300 renkte ip var. Bunları kotlara özel olarak alıyoruz, hepsi birbirine benzese de bunların ayrı numaraları ve renkleri vardır, tamiratı buna göre yapıyoruz” diye konuştu.