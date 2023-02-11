Ordulu kadınlar deprem bölgesi için battaniye ve kışlık kıyafetler dikiyor

Ordu’nun Altınordu ilçesinde kadın kursiyerler, deprem bölgesindeki vatandaşlar için kışlık kıyafetler ve battaniye üretimi yaparak, depremzedelerin yaralarını hafifletmeye çalışıyor.

Altınordu Belediyesi tarafından, Karacaömer Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti belediyeye ait olan atıl tesisi ekonomiye kazandırarak, tekstil sektörü için bir eğitim atölyesi haline getirdi. Belediyenin destekleriyle bir süre önce hizmete açılan hazır giyim uygulamaları merkezi ile kadınlara ve gençlere giyim sektöründeki meslekler öğretiliyor.

Ancak kadınlar, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından kursta eğitim almayı bırakarak, depremzedeler için ellerindeki malzemeleri kullanarak battaniye, bere, eldiven, polar kıyafetler gibi kışlık malzeme üretimine başladı. 40 kadın kursiyerin görev aldığı tesiste kadınlar, fabrika işçisi gibi çalışarak, depremzedelerin yaralarını sarmak için çabalıyor.

“Üretilen malzemeler deprem bölgelerine ulaştırılacak”

Kurs hocası Hakime Atasever, üretilen malzemelerin kısa bir süre sonra deprem bölgelerine gönderileceğini söyledi. Atasever, “Altınordu Belediyesi hazır giyim uygulama merkezinde Ordu Halk Eğitim Merkezi ile birlikte ortak bir proje başlatıldı. Elimizde bulunan malzemeler ile depremden etkilenen vatandaşlarımız için kışlık ürünler ve battaniye üretimi yapıyoruz. Burada üretilen malzemeler Altınordu Belediyemizin yardımı ile birlikte depremzede arkadaşlarımıza ulaştırılacak ve teslim edilecek” dedi.

“Belediye, bizim de hayrımıza yardımcı oluyor”

Hülya Bilgin isimli kursiyer, depremden etkilenen vatandaşlar için ellerinden geldiği kadar ürünler hazırlamaya çalıştıklarını belirterek, “Polar, battaniye, eldiven, giysi ve eşofman gibi ürünleri kursiyerler olarak yapmaktayız. Altınordu Belediyemiz Allah razı olsun bizim de hayırlarımız destek veriyor, yardımcı oluyor. İnşallah bunlar birikip, deprem bölgelerine gidecek” diye konuştu.

“Profesyonel değiliz ancak elimizden gelenin en iyisini yapmak için gayret gösteriyoruz”

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) dikiş bölümü kursiyeri Kursiyer Perihan Baykal ise, “Altınordu Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi ve ORMEK işbirliği ile burada başlatılan projeye gönüllü olarak geldik. Deprem bir bölgede oldu ancak acısı hepimizi sardı. Dolayısı ile kalbimiz orada, elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Profesyonel değil amatörüz ancak en iyisini yapmak için gayret gösteriyoruz. Kalbimiz ve gönlümüz onların yanında. Bu yaptığımız ürünler sıcak tutar mı bilemiyorum ama sevgimizi de katıp gönderiyoruz, inşallah ısınırlar” ifadelerine yer verdi.

Hazır giyim uygulamaları merkezinde kadın kursiyerler tarafından üretilen battaniye ve kışlık kıyafetler, deprem bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.