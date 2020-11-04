Ordu’dan İzmir’e yardım eli

İzmir’de meydana gelen ve ülkemizi derinden yasa boğan depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere Ordu Valiliği tarafından temin edilen yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi.

30 Ekim 2020 Cuma günü saat 14.51 sularında merkez üssü Ege Denizi olan ve Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek amacıyla hazırlanan ve 2 tırdan oluşan yardım malzemeleri, Vali Tuncay Sonel tarafından bugün deprem bölgesine uğurlandı.

İzmir’de yaşanan depremin herkesi derinden üzdüğünü söyleyen Vali Tuncay Sonel, 3 bin 52 battaniye, bin 52 gıda kolisi ile 152 bin maskenin tedarik edilerek, bugün itibariyle deprem bölgesine gönderildiğini söyledi.

“2 tır yardım malzemesi bugün yola çıktı”

“Allah, deprem başta olmak üzere doğal afetler gibi olumsuzlukları bir daha yaşatmasın” diyen Vali Sonel, “Ordu ailesi olarak, İzmir ailesinin yanındayız. Depremden etkilenen çocuklarımızdan, yaşlılarımıza kadar dualarımız tüm vatandaşlarımız için. İstedik ki, İzmir’deki kardeşlerimize bir nebzede bizim katkımız olsun. 2 tırımızı Ordu’dan İzmir’e doğru yolcu ediyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletiyoruz” şeklinde konuştu.

Deprem bölgesine gönderilen malzemeleri taşıyan tırları uğurlama programında, Vali Yardımcısı Gökhan İkitemur, AFAD İl Müdürü Osman Işık ile Ordu Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Levent Özsoy da hazır bulundu.