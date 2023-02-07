Ordu’dan deprem bölgelerine yardımlar sürüyor

Ordu’da vatandaşların deprem bölgelerine ulaştırmak üzere getirdiği yardım paketleri ikinci gününde de devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında biriken yardımlar ile dolan 6’ncı tır yola çıktı.

Kahramanmaraş’ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu, depremzedelere yardımlar yağmaya başladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in de destek çağrısına üzerine harekete geçen Ordulular belediye binasını çeşitli yardımlarla dolup taşırdı.

Depremin ilk günü bebek maması ve bezi, battaniye, gıda, kışlık kıyafet, ayakkabı gibi vatandaşlardan gelen yardımlarla 5 tır doldurularak deprem bölgelerine hareket ettirildi. Depremin ikinci gününde de yardımlarına devam eden vatandaşlar Ordu Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına gelmeye devam ediyor. Ekiple ile bir olan vatandaşlar, ihtiyaçları tek tek ayırıp paketleyerek tırlara yüklüyor. Yardımlar geldikçe dolan tırlar depremzedeler için yola koyuluyor.

Çeşitli yardım malzemeleri getiren Enis Erarslan, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi. Erarslan, “Gönlümüzden ne koptuysa bir şeyler getirdik. Çocuk bezi, battaniye, çocuk giysisi, ayakkabı, çorap, peçete, meyve suyu, su. Elimizden geldiğince bir şeyler getirmeye çalıştık. Duygulanıyoruz. Yardım eden arkadaşlarım var, para topladık, malzeme aldım getirdim. İnsanlarımız büyük çaba gösterdi. Biz arkadaşlar olarak da akşam konuştuk bir araya geldik. Ellerinden geleni yaptılar” dedi.

52 yaşındaki Nazel Aşçı isimli kadın, çok duygulandığını belirterek, “Allah’ım acil şifalar versin. Allah yardımcıları olsun. Rabbim ellerimizden tutsun. Allah’ımdan başka hiç kimse yer ve gök Allah’ındır, bizim bir şeyimiz yok, O’nun elindeyiz. Rabb’im bize yardımcı olsun cümlemize. Çok üzüldüm. Çok duygulandım. Rabb’im onların bizlerin yardımcısı olsun. Bizim de evlatlarımız var. Çok duygulandım. Dua ettim sabahlara kadar” ifadelerine yer verdi.

Dün ve bugün yardım kolisi getirdiklerini ve insanların çok duyarlı olduğunu kaydeden Zeynep Bodur, “Elimizden ne geldiyse yardımcı olmaya çalıştık. Allah onların yardımcıları olsun. Depremi biz de hissettik, bir de o insanların yıkıma uğradıklarını düşündüğümüz zaman, evlatlarımızı ve her şeyimizi kaybettiğimizi düşünmek çok kötü. Allah yardımcıları olsun, insanlarımızdan da epey bir yardım talebi var” diye konuştu.

Öte yandan yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar, yardım paketlerini Ordu Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına getirerek, ekiplere teslim etmeye devam ediyor.