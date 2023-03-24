Ordu’da karayolu üzerinde iftar stantları kuruldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, il dışına seyahat eden vatandaşlara ve iş nedeniyle yolculuk yapan uzun yol şoförleri için Karadeniz Sahil Yolu üzerinde iftar stantları kurdu.

Ordu üzerinden yolculuk yapan sürücüler, kurulan dağıtım noktalarından iftariyeliklerini alarak oruçlarını açıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesinin bu uygulaması en çok uzun yol şoförü olan tır sürücüleri ile şehirlerarası seyahat eden vatandaşların yüzünü güldürüyor.

İftar saatinde seyir halinde bulunan ve Ordu il sınırları içerisinden geçen uzun yol sürücüleri ile yolcuları stantlarına davet eden belediye ekipleri, hazırladıkları ramazan iftariyeliklerini sürücülere ikram ediyor. Uygulamadan memnun olan sürücüler ise Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve ekiplere teşekkür ettiler.

Tır şoförlerinden teşekkür

Ordu çevre yolunda sürücülere iftariyelik dağıtımı için kurulan standın Ramazan ayı süresince devam edeceği belirtildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Ramazan iftariyelik dağıtımından memnuniyetlerini ifade eden tır sürücüleri, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibe teşekkür ederek şu ifadelere yer verdiler: “Yıllardır uzun yol şoförlüğü yapıyoruz. Düşünenden Allah razı olsun. Bizler iftarımızı nerede açarız diye düşünürken böyle bir uygulama ile karşılaşmamız bizleri mutlu etti.”

Öte yandan Ordu çevre yolunda sürücülere iftariyelik dağıtımı için kurulan stant Ramazan ayı süresince iftar saatinde hizmet verecek.