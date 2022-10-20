Ordu’da heyelanların 3 yıllık bilançosu: 314 konut boşaltıldı

Ordu genelinde son 3 yılda meydana gelen heyelanlar, yüzlerce kişiyi etkiledi. Son 3 yılda 86 ayrı bölgede heyelan meydana gelirken, bu heyelanlarda hasar gören toplam 314 konut tahliye edildi, vatandaşlar güvenli alanlara taşındı. Son 3 yılda heyelandan mağdur olan vatandaşlar için 41 tane afet konutu inşa edilip teslim edilirken, inşaatı devam eden ve proje aşamasında olan konut sayısının 124 olduğu öğrenildi. Konutları biten ve teslim edilen vatandaşlar evlerine geçerken, bazı vatandaşlar için ise kira yardımı devam ediyor.

Ordu genelinde son 2 yılda meydana gelen önemli heyelanlar ise şöyle:

10 Ağustos tarihinde Ünye ilçesinin Gölevi Mahallesi’nde meydana gelen heyelanda sitenin istinat duvarı yıkıldı, yaklaşık 400 kişinin yaşadığı 10’ar katlı ve 36’şar daireli 3 bina tahliye edildi. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadı.

Ordu’nun Perşembe ilçesinde 10 Ağustos 2021 tarihinde sağanak yağış sonrası oluşan toprak kayması ve yol çökmelerine müdahale eden kepçenin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. Olayda 54 mahallede hasar ve tahribat oluştu.

Ekipler 2021 yılı ağustos ayında yaklaşık 2 bin 500 noktaya müdahale etti

11 Ağustos tarihine kadar ağustos ayı içerisinde Ordu’nun 8 ilçesinde meydana gelen sağanak yağışlar sonucu ekipler olaylara müdahale ederken, toplam 255 noktada heyelan meydana geldi. Ordu Büyükşehir Belediyesi, dere ıslahı, menfez ve yağmur suyu hattı çalışmalarıyla birlikte, toplam 632 noktaya müdahale etti. İl genelinde son ağustos ayı içerisinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle heyelan riskine karşı 5 bina boşaltıldı, 781 tarım işçisi güvenli alanlara taşındı. 13 ilçede etkili olan sağanak yağmur sonrası 310 iş makinesi ve 420 personel ile sahada etkin bir çalışma yürütüldü. Ordu Büyükşehir Belediyesi, dere ıslahı, menfez ve yağmur suyu hattı çalışmalarıyla birlikte, toplam 1861 noktaya müdahale etti.

2022 yılının ilk önemli heyelanları

Ünye ilçesine bağlı İnkur Mahallesi’nde 1 Şubat 2022 tarihinde meydana gelene heyelan nedeniyle 14 ev tedbir amaçlı boşaltılırken, 36 kişi güvenli alanlara taşındı. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, ciddi hasar gören evler ise yıkıldı.

Kumru ilçesinde 17 Mart tarihinde meydana gelen heyelan sonucu bir sitenin istinat duvarı yıkılma noktasına geldi. Heyelan sonucu 3 bloklu 36’şar daireli sitede oturanlar tahliye edilirken, sitenin alt caddesinde bulunan 15 daire ile 3 işyeri de boşaltıldı. Yine Kumru ilçesi Duman Mahallesi’nde 19 Mart tarihinde yaşanan olayda, heyelan sonucu istinat duvarı uçtu, elektrik direği devrildi. 20 Mart tarihinde Ünye ilçesine bağlı Denizbükü Mahallesi’nde meydana gelen heyelan sonucu kaya parçaları yol ulaşımını kapattı, ekiplerin müdahalesi sonucu yol ulaşıma açıldı. Fatsa ilçesi Fatih Mahallesi’nde 22 Mart 2022 tarihinde meydana gelen olayda, etkili olan kar yağışı sonrasında Şöhret Sokak’ta bulunan bahçede heyelan meydana geldi. Heyelan, 15 katlı bir binaya da tehdit oluşturdu.

Mart ayında Altınordu ilçesinde 3 ev yıkıldı, bir ev büyük hasar gördü, il genelinde 256 noktada heyelan oldu. Altınordu ilçesi Gökömer Mahallesi’nde 25 Mart 2022 tarihinde meydana gelen heyelan sonucu bir ailenin komşularının desteğiyle yaklaşık 5 yılda yaptırdığı ve 3 ay önce taşındığı ev, meydana gelen heyelanda hasar gördü. Evi boşaltmak zorunda kalan aile, bir komşularının yanına taşındı, ailenin umutları yok oldu. Altınordu ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde meydana gelen heyelan sonucu 3 ev ile 1 ahır yıkıldı, 4 inek telef oldu. Toprak hareketliliğinin devam ettiği alanda ekipler yaptıkları çalışma sonucu alanı boşalttı, vatandaşlar güvenli noktalara yerleştirildi. Mart ayının son günlerinde eriyen kar suları, il genelinde farklı alanlarda 256 noktada heyelanlara sebep oldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahada, 464 araç ve iş makinesi ile 533 personelle yürütülen çalışmalarda, bir yandan kar temizliği çalışmaları sürdürülürken, diğer yandan da heyelan olan noktalara acil müdahale edildi.

Nisan ve temmuz ayları arasında 29 ev zarar gördü, bir köprü yıkıldı

Aybastı ilçesinde 3 Nisan 2022 tarihinde, hava sıcaklığının ani artması eriyen karlar, ilçeye bağlı Sarıyer Mahallesi’nin 6 noktasında heyelanlara yol açtı. Meydana gelen heyelan nedeniyle 3 ev ile cami lojmanı hasar gördü. Mahallenin yolunda da heyelanlardan kaynaklanan derin çatlaklar oluşurken, ekipler alanda çalışma başlattı. 5 Nisan tarihinde Ünye’de etkili olan yoğun kar yağışının ardından bazı bölgelerde toprakta yaşanan gevşemeler nedeniyle heyelanlar meydana geldi. Ünye’nin Sarıhalil Mahallesi’nde meydana gelen heyelan nedeniyle 13 ev boşaltılırken, tarım arazilerinde de ciddi uçuklar oluştu. İkizce ilçesinde 13 Haziran tarihinde etkili olan sağanak sonucu metrekareye 170 kilogramdan fazla yağış düştü. Yağış sonucu ilçenin Kurtluca, Başönü, Bolluk, Şentepe, Kaynartaş, Özpınar ve Fatih Mahallelerinde heyelanlar oluştu, toplam 8 ev zarar gördü. Perşembe ilçesinde 17 Temmuz tarihinde etkili olan sağanak sonrası ilçenin çeşitli noktalarında küçük hasarlara yol açtı, Yarlı Mahallesi’nde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle toplamda 4 ev hasar alırken, mahallenin girişinde bulunan beton köprü yıkıldı, yollarda ise uçmalar meydana geldi. İlçenin 12 noktasında oluşan hasarlar sonucu Ordu Büyükşehir ve Perşembe Belediyesi ekipleri çalışma yaptı. Bu esnada Ordu’da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle evine ulaşım yolundaki köprü yıkılan Mehmet Dursun isimli bir şahıs, adeta ölümü göze alarak, suyla dolu dereden karşıya geçti.

Temmuz ayı 2022 yılı içerisinde Ordu genelinde toplamda 336 heyelan meydana gelirken, Ordu Büyükşehir Belediyesi 298 iş makinesi ve 418 personelle heyelan ve toprak kayması meydana gelen bölgelere müdahale etti.