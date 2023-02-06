Ordu’da deprem seferberliği

Ordu Büyükşehir Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ilk dakikalarından itibaren bölgeye yardım göndermek için tüm birimlerini seferber etti.

Ekipler yola çıktı

Depremin duyulması ile ilk olarak Başkan Güler’in talimatları ile gelişmiş malzeme ve teçhizatlardan oluşan Ordu Büyükşehir Belediyesi Arama-Kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. Deprem bölgesinde sıcak yemek ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak içinde Ordu Büyükşehir Belediyesi Mobil Mutfak Tır’ı da yola çıktı.

Başkan Güler çağrıda bulundu, Ordulular seferber oldu

Depremin meydana gelmesinin ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak Ordululardan çok acil olarak battaniye ve kışlık kıyafet desteğinde bulunmalarını istedi. Destek kampanyası nedeniyle Ordu Büyükşehir Belediyesi çalışanları da ’acil’ olarak göreve çağrıldı. Başkan Güler’in yaptığı çağrının ardından Ordulular adeta seferber oldu. Vatandaşlar insani ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım paketleriyle Büyükşehir Belediyesine akın etmeye başladı. Orduluların Büyükşehir Belediyesi’ne getirdiği battaniye, uyku seti, çocuk bezi ve kullanılmamış kıyafetler ise Tırlara yüklenerek deprem bölgesine ulaştırılacak.

Başkan Güler: “Yaraları birlikte saracağız”

Depremin ilk anından itibaren ekiplerin koordinesini sağlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yaraların sarılması için seferber olduklarını söyledi. Deprem bölgesine insani yardım malzemesi götürülmesi için çağrıda bulunduklarını ve saat 13.00’e kadar yardım malzemelerinin toplanacağını aktaran Başkan Güler, “Türkiye’de yaşanan deprem ile birlikte ekiplerimiz hazırlıklarını yaptılar. Sabah saat 6’da arama ve kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere ekiplerimiz yola çıktı. Şimdi de 5 bin kapasiteli mobil mutfak tırımız yola çıktı. Böyle günlerde birlik beraberliğimizi daha anlamlı bir şekilde uygulanması gerekiyor. Hepimiz birlikte acılarımızı ve eksiklerimizi paylaşacağız. Dolayısıyla Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve tüm sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Böyle günlerde birlik beraberliğimizi ortaya koyup kayıplarımızı hissettirmemeye çalışacağız. Bütün arkadaşlarımız hazırlıkta. Tüm ülkemize geçmiş olsun diliyorum, kayıplarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Eksiklerimizi bir an önce tamamlayacağız. Şimdi de bir kampanya başlattık. Battaniye, uyku tulumu, çocuk bezi gibi diğer ihtiyaç malzemeleri için kampanya başlattık. Zamana karşı bir yarış içerindeyiz” dedi.