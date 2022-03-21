Ordu’da 2 ton hamsi, vatandaşlara ikram edildi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde vatandaşlara Cumhuriyet Meydanı’nda 2 ton hamsi ikram edildi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, sosyal medya hesabından duyuru yaptı, binlerce vatandaş hamsi ekmek yemek için sırasını bekledi. Fatsalı iş adamı Hulusi Yerebasmaz’ın gemisinde tuttuğu hamsiler ise vatandaşlara helva ve şalgam eşliğinde ikram edildi. İkrama yoğun ilgi gösteren vatandaşlar zaman zaman izdihama neden olurken 2 ton hamsi vatandaşlara dağıtıldı.

Sezonun son hamsilerini Fatsalılarla buluşturmak istedikleri için bu etkinliği yaptıklarını belirten Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Yaklaşık 10 gündür şehrimizi etkisini alan yoğun kar yağışı merkezimizde etkili oldu. Çok şükür hizmet noktasında bir aksaklık söz konusu olmadığı gibi kış mevsimini de yolcu ederken hamsi kültürümüzü özellikle hemşehrilerimizle buluşturmak istedik. Bu bağlamda şehrimizin balıkçılık sektöründe ki liderlerinden olan İş adamı Hulusi Yerebasmaz sponsorluğunda belediyemizle iş birliği neticesinde halkımızla buluşturduk. Yaklaşık 6 bin kişiye hamsi ekmek dağıttık. Bu mevsimin son karında hamsiyi özleyen vatandaşlarımızla buluşturmanın keyfini yaşadık” dedi.

Denizden tuttuğumuz hamsiyi Fatsa Belediye Başkanımız İbrahim Etem Kibar’ın istek ve talebiyle bir festival havasında Fatsalı ve bölge halkımıza dağıttık diyen Hulusi Yerebasmaz, “İyi bir sezon geçirdik. Son hamsileri hemşehrilerimizle birlikte yedik. Fatsa Belediye başkanımızın da desteği ile halkla buluşturduk” diye konuştu.

Fatsalı vatandaşlar da Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ettiler.

2 ton hamsinin ücretsiz olarak dağıtıldığı alanda, balık yemeyen kalmadı.