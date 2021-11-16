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Ordu Valisi engelli bireyleri evlerinde ziyaret ediyor

Ordu Valisi Tuncay Sonel eşi Handan Sonel ile birlikte ‘Hatırlanmak Bir Gün Değil, Her Gün’ projesi kapsamında, engeli olan vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor.

Haberde İnsan 16.11.2021, 12:09
Ordu Valisi engelli bireyleri evlerinde ziyaret ediyor

Ordu Valisi Tuncay Sonel eşi Handan Sonel ile birlikte ‘Hatırlanmak Bir Gün Değil, Her Gün’ projesi kapsamında, engeli olan vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor.

Sosyal alanlarda yetim ve engelli olanlara karşı pozitif ayrımcılık yaparak onların her fırsatta yanında olmaya özen gösteren Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu il genelinde engeli bulunan vatandaşları tespit ettirdi. Yapılan sıkı bir çalışma sonrasında il genelinde 35 bin 58 engeli olan vatandaş belirlendi. Engelli vatandaşların içinde bulunduğu yaşam şartlarını tek tek not aldıran ve sıkıntılarının giderilmesi için çalışma başlatan Vali Sonel, engelli bireyleri evlerinde ziyaret etmeye başladı.

Altınordu ilçesinde ikamet eden ve engeli olan 4 aileyi evlerinde ziyaret ederek, devletin şefkatini ve sıcaklığını hissettiren Vali Tuncay Sonel, eşi Handan Sonel ile birlikte ilk ziyaretini Karşıyaka mahallesinde ikamet eden Rüzgar ailesine gerçekleştirdi. Ortopedik engeli bulunan 51 yaşındaki Zafer Rüzgar’a hal ve hatırlarını soran Vali Tuncay Sonel, ailenin dertlerini, isteklerini dinledi. “Her zaman sizlerin yanındayız” mesajını verdi.

İkinci ziyaretini Karşıyaka mahallesinde yaşayan ve zihinsel engeli olan 47 yaşındaki Azime Can ve Hacer Can kardeşlere yapan Vali Sonel ve eşi Handan Sonel, herhangi bir şeye ihtiyaçları olup olmadığını sordu, “Sizleri görmeye, tanımaya geldik, sizler için yapabileceğimiz ne varsa yapmaya hazırız” dedi.

Karşıyaka Mahallesi’nde yaşayan ve engeli çocuğu olan Şenyurt ailesine de bir ziyaret gerçekleştiren Vali Sonel ve eşi Handan Sonel, zihinsel engeli olan 21 yaşındaki Kübra Şenyurt ve ailesi ile bir süre sohbette bulundu, hatırlarını sordu. Kübra’nın, annesi Gülcan Şenyurt ile olan sevgisi ise ziyaret sırasında hem Vali Tuncay Sonel’in hem de eşi Handan Sonel’in gözlerinin dolmasına, duygulu anlar yaşanmasına neden oldu. Kübra’nın mutluluğu fotoğraf karelerine yansıdı.

Vali Tuncay Sonel’in bugünkü ziyaretleri kapsamında son durağı Akyazı mahallesinde oturan 21 yaşındaki zihinsel engeli olan Betül Sena Bahar oldu. Kızının hastalığı dolayısıyla zor anlar yaşadıklarını ve çektikleri zorlukları anne Fatma Bahar’dan dinleyen Vali Sonel ve eşi Handan Sonel, annenin tüm taleplerini anında yerine getirerek devletimizin şefkatini ve merhametini aileye gösterdi.

Ziyaret edilen aileler Vali Sonel’in ziyaretinden dolayı mutlu olduklarını belirterek teşekkür ettiler. Ordu Valisi Tuncay Sonel, engelli bireylere devletin sıcak şefkatini hissettirmeye özen göstermeye dikkat ettiklerini söyledi.

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