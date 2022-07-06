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OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo hayatını kaybetti
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo yaşamını yitirdi. 63 yaşındaki Nijeryalı sekreterin ölüm nedeni henüz bilinmiyor.
Haberde İnsan 06.07.2022, 09:31 06.07.2022, 09:34
Ölüm haberini Nijerya Ulusal Petrol Şirketi'nin Genel Müdürü Mele Kyari duyurdu.
Kyari, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Dr. Muhammed Sanusi Barkindo'yu kaybettik" diyerek ölümün saat 23.00 sıralarında gerçekleştiğini söyledi.
"Barkindo'nun ölümü Nijerya, OPEC ve küresel enerji toplumu için büyük kayıp" ifadesini kullandı.
63 yaşındaki Nijeryalı sekreterin ölüm nedeni henüz bilinmiyor.
OPEC Genel Sekreterliği'ni 2016'dan beri yürüten Barkindo, 1 Ağustos'ta görevi Heysem el-Gais'e devredecekti.