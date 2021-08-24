Onur Saylak kimdir?

ONUR SAYLAK KİMDİR?

Onur Saylak, 12 Mayıs 1977 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Uzun yıllardır oyunculuğu ile büyük başarı yakalayan Onur Saylak, son yıllarda yönetmen kimliği ile de birçok başarılı projeye imza atmıştır. ODTÜ ve Ankara Üniversitesi'nde farklı bölümlerde eğitim gören Saylak, aslında yapmak istediği şeyin oyunculuk olduğunu keşfedince Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne başlamış ve oyunculuk hayatı tiyatro ile başlamıştır. Uzun yıllar Ankara Devlet Tiyatrosu'nda tiyatro oyunculuğu yapan Saylak, Kod Adı dizisiyle izleyicilerin ilgisini çekmiş ve daha sonra birçok film ve dizide rol almıştır. Oyunculuğun yanı sıra öğretmenlik de yapan Onur Saylak, TED Koleji'nde tiyatro yönetmenliği yapmış ve şimdilerde Kadir Has Üniversitesi'nde Film ve Drama Yüksek Lisans Öğretim Görevlisi olarak eğitim vermektedir.

Onur Saylak doğum tarihi: 12 Mayıs 1977

Onur Saylak nerelidir? Ankara

Onur Saylak boyu:

Onur Saylak yaşı: 43

Onur Saylak burcu: Boğa

ONUR SAYLAK FİLM VE DİZİLERİ

Onur Saylak tiyatro, dizi, film ve müzikal gibi birçok alanda gördüğümüz bir sanatçıdır. Oldukça büyük başarılara imza atan oyuncunun kendi yönettiği Daha isminde bir filmi ve Şahsiyet isminde bir dizisi bulunmaktadır. İşte Onur Saylak'ın oynadığı bazı film ve diziler.

Yabancı Damat

Kod Adı

Asi

Nefes

Gönülçelen

Hayat Ağacı

Hatırla Gönül

Vatanım Sensin

Çarpışma

Çukur

Kuzgun

Babil