Onur Saylak kimdir?
Onur Saylak çok sayıda dizi ve filmde oynamış başarılı bir oyuncudur. Oyunculuğunun yanı sıra son olarak 2019 yılında Haluk Bilginer'in Uluslararası Emmy Ödülü aldığı "Şahsiyet" dizisinin yönetmenliği ile adından çok bahsettirmişti. Çok sayıda başarılı projesi olan Onur Saylak "Daha" isminde bir de Türk yapımı dramatik, roman uyarlaması sinema filminin de yönetmenliğini yapmıştı. 3. kez baba olan Onur Saylak'ın 2 kızı 1 de oğlu vardır.
ONUR SAYLAK KİMDİR?
Onur Saylak, 12 Mayıs 1977 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Uzun yıllardır oyunculuğu ile büyük başarı yakalayan Onur Saylak, son yıllarda yönetmen kimliği ile de birçok başarılı projeye imza atmıştır. ODTÜ ve Ankara Üniversitesi'nde farklı bölümlerde eğitim gören Saylak, aslında yapmak istediği şeyin oyunculuk olduğunu keşfedince Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne başlamış ve oyunculuk hayatı tiyatro ile başlamıştır. Uzun yıllar Ankara Devlet Tiyatrosu'nda tiyatro oyunculuğu yapan Saylak, Kod Adı dizisiyle izleyicilerin ilgisini çekmiş ve daha sonra birçok film ve dizide rol almıştır. Oyunculuğun yanı sıra öğretmenlik de yapan Onur Saylak, TED Koleji'nde tiyatro yönetmenliği yapmış ve şimdilerde Kadir Has Üniversitesi'nde Film ve Drama Yüksek Lisans Öğretim Görevlisi olarak eğitim vermektedir.
Onur Saylak doğum tarihi: 12 Mayıs 1977
Onur Saylak nerelidir? Ankara
Onur Saylak boyu:
Onur Saylak yaşı: 43
Onur Saylak burcu: Boğa
ONUR SAYLAK FİLM VE DİZİLERİ
Onur Saylak tiyatro, dizi, film ve müzikal gibi birçok alanda gördüğümüz bir sanatçıdır. Oldukça büyük başarılara imza atan oyuncunun kendi yönettiği Daha isminde bir filmi ve Şahsiyet isminde bir dizisi bulunmaktadır. İşte Onur Saylak'ın oynadığı bazı film ve diziler.
Yabancı Damat
Kod Adı
Asi
Nefes
Gönülçelen
Hayat Ağacı
Hatırla Gönül
Vatanım Sensin
Çarpışma
Çukur
Kuzgun
Babil