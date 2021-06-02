banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Zam gelecek endişesi otomobil piyasasını hareketlendirdi
Zam gelecek endişesi otomobil piyasasını hareketlendirdi
Dolar, Kavcıoğlu'nun mesajıyla 8.60'ın altına geriledi
Dolar, Kavcıoğlu'nun mesajıyla 8.60'ın altına geriledi
Atilla Peker adliyede!
Atilla Peker adliyede!
Haluk Levent'in müzisyenler için başlattığı kampanyaya destek geldi...
Haluk Levent'in müzisyenler için başlattığı kampanyaya destek geldi...

Online kodlamada yaz dönemi başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri, teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten fertler hâline gelmeleri için başlattığı ‘Robokod Robotik Yazılım ve Kodlama online yaz dönemi eğitimleri 21 Haziranda başlıyor.

Haberde İnsan 02.06.2021, 16:20
Online kodlamada yaz dönemi başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri, teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten fertler hâline gelmeleri için başlattığı ‘Robokod Robotik Yazılım ve Kodlama online yaz dönemi eğitimleri 21 Haziranda başlıyor.

Robokod Kodlama ve Yazılım Otobüslerinde yüz yüze verilen eğitimler pandemi sebebiyle online yapılmaya devam ediyor. İştirâkin ücretsiz olduğu eğitimler Zoom programı üzerinde online olarak yapılacak. 7-10 ve 11-17 yaş arası öğrencilerin katılabileceği eğitimler 21 Haziran - 16 Temmuz tarihleri arasında 4 hafta süreyle yapılacak. Eğitimler, Mobil Uygulama Yapımı (MIT INVERTOR), Arduino Robotiğe Giriş ve Algoritma Eğitimi ve Code.org ile kodlamaya giriş olmak üzere 3 ana başlıktan oluşuyor. Detaylı bilgi belediyenin sitesinden elde edilebilir.
Yorumlar (0)
16°
parçalı bulutlu