Onlara yasak yok, sıcak karşısında çalışmaya devam ediyorlar

Hafta sonları korona virüs (Covid-19) sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da çalışmaya devam eden fırıncı esnafı, satışlardan memnun olduklarını dile getirdi.

Dünya genelinde yaklaşık bir senedir süren Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması çok sayıda esnafı olumsuz etkilerken, sabah 10.00 ile 17.00 saatleri arasında faaliyet gösteren fırınları teğet geçiyor. Çalışmak zorunda olan fırıncılar, ekmek ve diğer unlu mamülleri yetiştirmek için kısıtlamada da ateşin karşısında çalışmaya devam ediyor. Eskişehir’de Odunpazarı Evleri bölgesinde 35 yıldır fırıncılık yapan Murat Şensöz, pandemi döneminde diğer esnaflara göre satışlarının iyi olduğunu ifade etti. Şensöz, temel gıda ürünü satmalarının yanında hamurda kullandıkları malzemenin de kalitesinden ötürü tercih edildiklerinin altını çizerek, “Diğer esnaflarla kıyasla durumumuz iyi. Tabii bizi hiç mi etkilemedi pandemi, kesinlikle hayır ama günü kurtarma olasılığımız daha yüksek. Bunun sebebi ise pişirme tarzımız, kendimize has ürün skalamız ve ekmekte kullandığımız ekşi mayalı hamurumuz. Bunların üzerine 35 yıllık tecrübemiz de eklendiğinde doğal olarak satışımız artıyor. Ama dediğim gibi işlerimiz eskiye nazaran çok düşük. Herkese hayırlı ve bol kazanç diliyorum. İnşallah bu salgın bir an önce biter ve sağlıklı, mutlu günlere dükkanımızı açarız” dedi.