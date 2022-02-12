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Onlar, vatandaşlar rahat uyusun diye fedakarca çalışan ‘Gece Kartalları’

Türkiye’nin her köşesinde faaliyet gösteren ve ‘Gece Kartalları’ olarak bilinen bekçiler, herkes uykudayken fedakarca çalışarak huzur ve güvenliği sağlıyor.

Haberde İnsan 12.02.2022, 09:35
Onlar, vatandaşlar rahat uyusun diye fedakarca çalışan ‘Gece Kartalları’

Türkiye’nin her köşesinde faaliyet gösteren ve ‘Gece Kartalları’ olarak bilinen bekçiler, herkes uykudayken fedakarca çalışarak huzur ve güvenliği sağlıyor.

2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uygun görmesi ile birlikte uzun bir sürenin ardından yeniden faaliyete giren bekçiler, asayişin sağlanması için büyük bir özveriyle çalışıyor. Tarihte önemli bir yere sahip köklü kuruluşlardan olan bekçiler, gece herkes uyurken fedakarca çalışarak huzuru ve güvenliği sağlıyor. Zifiri karanlıkta çoğu kişinin girmeye cesaret edemeyeceği ıssız yerlere giren Gece Kartalları olumsuz durumlarla mücadele ediyor, meydana gelebilecek suç ve suç unsurlarının önüne geçiyor. Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bekçiler de, icraatları ve gayretli çalışmalarıyla isimlerinden söz ettiriyor. Önceden yağmur, kar, soğuk gibi zorlu şartlarda ısınacak yerleri bile olmayan bekçiler için, Darıca genelinde çalışma şartlarının iyileştirilmesiyle alakalı olanaklar sağlanıyor. Gece Kartallarının yürüttüğü çalışmalar ve icraatlarından dolayı ilçe yöneticileri ve vatandaşlar memnuniyetlerini dile getiriyor.

“Asayiş olaylarında ciddi bir azalma oldu”

Bekçilerin yeniden göreve başlatılması kararının çok isabetli olduğunu söyleyen Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, “Türkiye’de hırsızlık olayları benzeri asayiş olaylarındaki yükseklik sebebiyle İçişleri Bakanlığımız Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle eski bekçilik müessesinin canlandırılmasıyla ilgili bir karar aldı. Bu karar kapsamında bekçilerimiz görevlendirildi. Çok isabetli bir karar oldu. Çünkü kent güvenliği kamera sistemi ile birlikte bekçilik sistemi ikisi birbirini tamamlayarak suç ve suçluyla mücadele, vatandaşımızın huzur ve güvenliğinin korunması noktasında inanılmaz güzel hizmetler yaptılar. Bu rakamlara yansıdı. Asayiş olaylarının rakamlarına yansıdığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü bekçilerin görevlendirilmeden önceki asayiş olaylarıyla görevlendirildikten sonraki asayiş olayları arasında dağlar kadar fark var. Ciddi bir azalma oldu. Vatandaşımızın evinde rahat uyuması, rahat etmesi adına bekçilerimizin yaptığı görev, fonksiyon tartışılmaz. Çok faydalı olduklarını söyleyebilirim. Aynı zamanda biz bir korona virüs süreci yaşadık. Bu süreçte de bekçilerimizin tamamını çekmedik, üçte birini bu alana görevlendirdik ve çok güzel işler çıkardılar. Gerçekten vatandaşlarımızın sağlığının korunması noktasında çok başarılı çalışmalar sergilediler. Ben de bundan son derece memnunum. Hepsinin ayrı ayrı emeklerine sağlık. Zaten bu düşüncelerimizi de kendilerine belge vererek, kendilerine övgülerimizi, iltifatlarımızı ileterek de dile getirdik” dedi.

“Vatandaşlarımızdan bekçilerimizle ilgili herhangi olumsuz bir şey duymadım”

Bekçiler hakkında vatandaşlardan çok ciddi bir şikayetler almadığını, aksine hep övgü aldığını kaydeden Kaymakam Kara, “Alanda gezerken vatandaşlarımız bekçilerin kendi bölgelerinde görevlendirilmesini, daha çok uğramalarını istiyor. Bu da aslında bekçilere olan güven ilişkisi, onların yaptıkları işi en iyi şekilde yaptığının bir göstergesi. Ben bekçilerimizle ilgili herhangi olumsuz bir şey, çok absürt, çok aykırı herhangi bir şey duymadım. Ama tabii mutlaka sunulan hizmet gereği herkesi memnun etme ihtimali yok. Mecburen sıkıntı çıkaran, huzursuzluk çıkaran insanlara müdahale edecekler. Bunlardan da serzeniş meydana gelebilir, şikayet gelebilir, bu doğaldır. Eğer hatalılarsa zaten gerekli telkinlerde bulunulur, düzeltilir. Ama ben ciddi bir problem görmedim” diye konuştu.

“Türkiye’de genel uygulama neyse biz de aynısını yapmaya çalışıyoruz”

Bekçilerin çalışma hayatlarının iyileştirilmesine yönelik destekleri olduğunu aktaran Kara, “Bu anlamda özellikle mola vermesi, ihtiyaçlarını gidermesi noktasında uygun yerleri kendilerine gösterdik. Orada dinlenebilecek ve en azından ihtiyaçlarını giderebilecek mekanizmaları oluşturmaya çalıştık. Çalışmaya da devam ediyoruz. Tabii bir de çalışma sürelerinin değişmesiyle ilgili, Türkiye’de genel uygulama neyse biz de aynısını yapmaya çalışıyoruz. Ama genel uygulama biraz daha şartların iyileşmesi yönünde genel bir kanaat olursa daha iyi olur. Aksi durumda biz daha farklı bir karar alamayız. Türkiye’deki bütün uygulamalar, İçişleri Bakanlığı bu anlamda çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik bir karar gönderirse de bunu memnuniyetle uygularız” şeklinde konuştu.

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