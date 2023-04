Onlar depremin kahramanları oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli arama kurtarma köpekleri, deprem bölgelerinde yaptığı başarılı çalışmalarla birçok insanın hayatının kurtarılmasına vesile oldu. Biten çalışmalarının ardından Mersin’e geri dönen köpekler, eğitmenlerinin eşliğinde eğitim programlarına kaldıkları yerden devam etmeye başladı.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 50 binden fazla kişi hayatını kaybederken, binlerce vatandaşta enkaz altında kaldı. Türkiye ve yabancı ülkelerden gelen arama-kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla birçok vatandaş sağ olarak kurtarılmıştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı arama-kurtarma personeli ve köpekleri Kahramanmaraş ve Hatay’da görev yaptı. Özellikle enkazlar da çalışma yapan Maki ve Melo isimli canlı insan arama köpekleri de büyük başarılara imza attı. Çok sayıda vatandaşın canlı olarak enkazdan çıkmasını sağlayan köpekler, görevlerinin tamamlanmasının ardından Mersin’e döndü. Eğitmenleri Ali Aydilek ve Mustafa Kemal Büyükoğlu eşliğinde olabilecek yeni afetlere karşı çalışmalarını sürdüren köpekler, görenlerin takdirini topluyor.

"Sürekli hazır bulunuyorlar"

Köpeklerin çalışmalarıyla ilgili konuşan İtfaiye Daire Başkanlığı Afet Arama Kurtarma Şube Müdürlüğüne bağlı Köpekli Arama Kurtarma Amiri Ali Aydilek, şu an belediye bünyesinde 2 canlı insan arama, 1 iz takip olmak üzere 3 köpek bulunduğunu söyledi. Köpekleri yapmış oldukları yıllık eğitim programları doğrultusunda günlük olarak çalıştırdıklarını belirten Aydilek, “Bunların içerisinde kapalı alan araması, toprak alan araması, havlama kutusu alanında yapılan çalışmalar gibi birçok eğitimlerimiz var. Bunlara günlük olarak çalışıyoruz. Kondisyon parkuru alanında da köpeklerimizin kondisyon seviyelerini sürekli iyi durumda bulundurmak için her gün çalışıyoruz ki köpeklerimiz her an göreve hazır bulunsunlar. Çünkü ne zaman, ne olacağını hiçbirimiz bilemiyoruz” dedi.

“Köpeklerimiz sayesinde canlı insanlara ulaştık”

Yaşanılan depremlerde bu köpeklerin öneminin daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Aydilek, “6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli olan depremleri bizde Mersin’de ciddi olarak hissettik. Tabii ilk andan itibaren Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak hemen olaylara müdahale için biz hemen Kahramanmaraş Pazarcık’a gittik. Orada köpeklerimiz ve arama kurtarma ekiplerimizle beraber hemen enkaz başlarında arama-kurtarma çalışmasına başladık. Orada 6 gün kaldık. Tabii köpeklerimiz orada çok güzel çalıştı. Başarılı işlere imza attık. Köpeklerimiz sayesinde canlı insanlara da ulaştık. Kahramanmaraş’tan sonrada Hatay Antakya’ya geçtik. Orada birçok noktada çalışma yaptık. Güzel işlere imza attık ama gerçekten çok üzücü. Allah’ım bir daha böyle felaketi kimseye yaşatmasın” diye konuştu.

“Sanki enkazın, o karanlığın içerisinden biz kendimiz çıkıyormuş gibi sevindik”

Deprem bölgesindeki her anı unutamadıklarının altını çizen Aydilek, “Orada enkaz üzerinde çalışırken depreme yakalandık. Vatandaşlara ulaştığımız zaman çok büyük heyecanlar yaşadık ki sanki enkazın, o karanlığın içerisinden biz kendimiz çıkıyormuş gibi sevindik. Köpeklerimiz havladığı zaman içimizde acayip bir mutluluk oluştu. Bu anlatılmaz çünkü o anı yaşamak gerekiyor. Bir insanı o en kazların içerisinden çıkarmak paha biçilemez. Köpeklerimizle bir kez daha gurur duyduk. Çalışma yaparken köpekler havladığı zaman bütün insanlar pür dikkat köpeğe bakıyordu ve buradan bir şey çıkacak diyorlardı. Hele ki canlıya ulaştığımız zaman insanlara köpeği kucaklamak, öpmek istiyordu. Herkes bir mutluluk yaşıyor. Tabii canlı çıkardığımız çok oldu ama maalesef cansız bedenlere de ulaştık. Biz kendi adımıza depremin ilk anından, sonuna kadar bölgede faaliyetlerimizi çok ciddi ve başarılı bir şekilde yürüttük” şeklinde konuştu.