Onlar bu kafenin hem çalışanı hem patronu: Kimse kızamıyor

Antalya’da işyeri uyum projesi çerçevesinde kafe ve spor alanında özel gereksinimli gençlerin, çay servisi, temizlik, bulaşık ve mutfak işleri yaptırılarak günlük yaşam becerileri artırılmaya çalışılıyor. Çalışmaktan dolayı çok mutlu olan gençler, ‘ben yaptım’ kavramlarını geliştirip özgüven kazanıyorlar.

Doğa harikası falez bandında yer alan Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı’nın Engelsiz Kafe spor ve Yaşam Alanı’nda, aralarında donw sendromlu, otizmli, mental, görme engelli 172 özel gereksinimli çocuk ve gençlere, yaşam becerilerini arttırmak için projeler düzenleniyor. Aileleriyle birlikte bu alana gelen özel bireylere, yaş kategorilerine göre alanında uzman kişilerce eğitimler veriliyor, el sanatları, spor, dans, müzik ve yoga gibi sosyal aktiviteler gerçekleştiriliyor. Büyük yaş grubunda ise işyeri uyum projesi çerçevesinde, çay servisi, temizlik, bulaşık ve mutfak işleri yaptırılarak günlük yaşam becerileri artırılmaya çalışılıyor.

“Burada kimse bana kızmıyor"

Yapılan uygulama, özel gereksinimli gençler ile ailelerini de mutlu ediyor. Kafede servis personelliği yapan Serhan Yıldızlı, “Herkese hizmet veriyoruz. Elimizden ne iş geliyorsa yapıyoruz. Çok mutluyum. Çalışmak çok güzel bir şey. Burada kimse bana kızmıyor. Bizi buraya alanlara teşekkür ediyorum” diye konuşurken, Osman Tosun’da çalıştığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

“Ben yaptım’ kavramıyla özgüvenlerini geliştirmeye çalışıyoruz”

Sosyal projeler hakkında bilgiler veren Muratpaşa Adalya Vakfı Engelsiz Kafe ve Spor Alanı öğretmenlerinden Hande Aydoğdu, çocukların ve gençlerin günlük yaşam becerilerini hazırlamaya çalıştıklarını belirtti. İşyeri uyum projesinde büyük yaş gurundaki gençlere haftada iki gün çalışma yaptıklarını aktaran Aydoğdu, “Burada hem farkındalık hem de çocuklarımıza günlük yaşam ve işyerlerine uyum sağlamalarını amaçlıyoruz. Çay veriyorlar, masaları topluyorlar, temizlik yapıyorlar ve bulaşık yıkıyorlar. Onlara ‘ben yaptım’ kavramıyla özgüvenlerini geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.