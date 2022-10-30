Onkolojide tedavi gören çocuklar için düzenlenen 29 Ekim etkinliğinde duygu dolu anlar yaşandı

Eskişehir’de motosiklet derneği üyelerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için düzenlediği etkinlikte kanser tedavisi gören çocuklar ziyaret edildi. Etkinlikte doğum günü kutlanan minik Sıla ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Eskişehir 222 Motosiklet Derneği ve AKUT Arama Kurtarma Derneği gönüllüleri, bu kez 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi’nde tedavi gören çocuklar için bir araya geldi. Yaklaşık 50 motosiklet ile konvoy oluşturan ekip, onkoloji servisi önünde toplandı. Tedavi gören çocukları yalnız bırakmamak için bir araya gelen motosiklet tutkunları, yanlarında getirdikleri hediyeleri çocuklara teslim ettikten sonra hastane bahçesinde dev Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı’nı okudu. Dernek üyeleri, odalardaki çocukların isimlerini tek tek sayarak bayramı kutladılar. Tedavi gören çocuklardan birinin doğum günü olduğunu öğrenen ekip, megafon yardımıyla minik Sıla’ya seslendi. Camdan el sallayarak karşılık veren minik Sıla ise gözyaşlarına hakim olamadı.

“Biz bunu misyon edindik, motosiklet camiasını da işin içine kattık”

Eskişehir 222 Motosiklet Derneği Başkanı Gürkan Güler, milli bayramlarda kanser tedavisi gören çocukları yalnız bırakmamaya çalıştıklarını söyledi. İki yıl önce kendi oğluna da kanser teşhisi koyulduğunu belirten Güler, “Onkolojide tedavi gören kan kanseri çocuklarımız, köy okullarında okumakta zorlanan çocuklarımız, yetiştirme okullarındaki çocuklarımız olsun hepsine yardım etmeye çalışıyoruz. Sadece motosiklet değil, onun dışında da sorumluluklarımız var. Bundan iki yıl önceye kadar lösemili çocuklar ve kan kanseri çocukları duyuyorduk ve yardımlar yapıyorduk. Ancak iki yıl önce o zamanlar 16 yaşında olan oğluma bu hastanede kanser teşhisi kondu. Yaklaşık iki ay kadar ailecek bir travma geçirdik. Uzun bir süreç tedavi süreci, çok zor. Şu anda ikinci yılını doldurmasına beş ay kaldı, şükürler olsun değerleri iyiye doğru gidiyor. Biz bunu misyon edindik, motosiklet camiasını da işin içine kattık. Tedavi gören çocuklarımızın yalnız kalmamaları için sürekli onların ihtiyaçlarını gideriyoruz. Milli günlerde onları yalnız bırakmıyoruz. Bu şekilde Cumhuriyet Bayramı’nda da onlara destek olmaya çalışıyoruz” dedi.

“Önümüzdeki bayramlarını birlikte dışarıda kutlamak için özellikle söz verdiler”

Düzenlenen etkinlik hakkında konuşan AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Ahmet Aracı ise, “222 Motor Derneği’yle beraber bu tür projelerde görev alıyoruz. Öğrenci kulüplerimizle beraber de sadece arama kurtarma faaliyetleri değil, bu tür sosyal etkinliklerde de destek veriyoruz. Bugün burada olmaktan da çok onur duyduk. Bugünün bir özelliği de buradaki kardeşlerimizden Sıla Nur 18 yaşına girmiş. Doğum gününü dışarıdan da olsa kutladık, onun da mutlu olduğuna inanıyorum. Onlardan da bir söz aldık. Önümüzdeki 23 Nisan, 19 Mayıs ve 29 Ekim bayramlarını onlarla birlikte dışarıda kutlamak için özellikle söz verdiler” ifadelerini kullandı.