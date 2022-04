Ondaki antika teraziler kimsede yok

Sivas’ta antikacı Mehmet Tetiker, 65 yıldır sürdürdüğü mesleğini kurmayı planladığı antika terazi müzesi ile taçlandırmak istiyor.

Sivas kent merkezinde yaşayan 75 yaşındaki Mehmet Tetiker, çocuk yaşlarda babasının yanında başladığı antikacılık mesleğini 65 senedir devam ettiriyor. Dükkanında her çeşit ürün bulunan Tetiker, özellikle antika terazilere daha fazla ilgi duyuyor. Sivas’a bir terazi müzesi kazandırmak isteyen Tetiker, 80 ila 150 senelik yüzlerce antika teraziyi, oluşturmak istediği müzeyle kendisi gibi terazilere ilgi duyan antika severleri buluşturmak istiyor.

“Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eserleri var”

Antikacı Mehmet Tetiker, eski ürünleri çok sevdiğini ve kendisi için hepsinin ayrı ayrı anlamlı olduğunu belirterek, “Bu babamın mesleği, 1945 yılında bu sanatı kurmuş ilgilenmiş. Ben de sürekli babamın yanında bulunduğumdan dolayı beni de merak sardı. Şu an aynı görevi yapıyorum, eskileri alıyorum. Bu maddi durumu iyi olanlar için çalışan bir meslek, antika her zaman revaçta kalır. Benim için hepsi çok anlamlı. Eskiyi çok severim, alıp satarım hayat böyle devam ediyor. Bizde ahşap, bakır, kılıç, kama, halı, kilim, her çeşit ürün oluyor. Terazilere ilgimiz çok daha yakın, seviyoruz. Gerekirse Sivas’a girişimde bulunacağız uygun görürlerse bir terazi müzesi açacağız. Elimizde bol miktarda terazi var, bu teraziler 80-150 sene arası ürünler. Buradaki ürünler etnografı eserdir, hem Osmanlı hem Cumhuriyet döneminde var. Şu anda biliyorsunuz turizm Sivas’ta çok kısa olduğundan dolayı yabancı şehre girmezse bu iş ölüdür. Şehre yabancı girince bu iş hareketlenir. Meraklı olanlar alıyor, ama dışardan yabancı gelirse bizim için daha iyi, yerlilere biraz zor satılıyor” şeklinde konuştu.