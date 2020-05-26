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Önce savaş sonra deprem vurdu

SURİYE'DEKİ İÇ SAVAŞTAN KAÇARAK ELAZIĞ'A YERLEŞTİKTEN SONRA MEYDANA GELEN DEPREMDE EVLERİ YIKILAN SURİYELİ AİLE, BURSA'DA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Önce savaş sonra deprem vurdu

SURİYE'DEKİ İÇ SAVAŞTAN KAÇARAK ELAZIĞ'A YERLEŞTİKTEN SONRA MEYDANA GELEN DEPREMDE EVLERİ YIKILAN SURİYELİ AİLE, BURSA'DA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

26 Mayıs 2020 Salı 09:44
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Önce savaş sonra deprem vurdu

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Elazığ’a yerleştikten sonra meydana gelen depremde evleri yıkılan Suriyeli aile, Bursa’da yaşam mücadelesi veriyor.

Suriye’deki iç savaş sonrası ülkelerini terk eden Fariz ailesi Elazığ’a yerleşti. Elazığ’da meydana gelen depremde ise kaldıkları evleri yıkıldı. Tüm eşyaları binanın altında kalan 12 kişilik aile Bursa İnegöl’e yerleşti. Kiraladıkları evde yaşam mücadelesi veren aile, yere serdikleri hasır ve kilimlerin üzerinde yatıyor.

Hurdacılık yaparak geçimlerini sağlayan aile yaşanan deprem sonrası evleri yıkılınca her şeylerini kaybetti. İnegöl’e 8 ay önce gelen Suriyeli aile burada kiraladıkları bir evde yaşam mücadelesi veriyor. Doğru düzgün bir eşyası olmayan, yiyecek ihtiyacı olan aile verilen yardımlarla geçiniyor.

İnegöl’de taksi şoförlüğü yapan Serkan Özbaykondu ailenin ihtiyaç sahibi olup olmadıkları görmek için evlerine gitti. Gördüğü manzara karşısında çok üzülen taksici aile için sosyal medyadan yardım için seferber oldu. Gelen yardımları aileye veren Serkan Özbaykondu, "Gerçekten ailenin durumu içler acısı. Sokak üzerinde çocukları gördüm bazıları yardım ediyorlardı. Ben de merak ettim gerçekten ihtiyaç sahipleri mi yoksa değiller mi diye. Çocuklarla birlikte evlerine geldim. Gördüm ve manzara beni çok etkiledi. 12 Kişi burada kalıyor, yaşam mücadelesi veriyorlar. Bizler sosyal medyadan ailenin sesini duyurmaya çalıştık. Gelen bazı yardımlar oldu getirip kendileri verdik. Ama gördüğünüz gibi herhangi bir eşyaları yok, yerde yatıyorlar. Ben burada hayırseverlere sesleniyorum; önce savaşta sonrada depremde mağdur olan bu aileye yardım etsinler" dedi.

Muhammed Fariz ise hallerine yine de şükrederek, "Biz 8 yıl önce Suriye’den Türkiye’ye geldik. Elazığ’da kalmaya başladık ancak orada yaşanan deprem sonucu evimiz yıkıldı her şeyimizi kaybettik. Daha sonra İnegöl’e geldik. Burada 550 TL’ye bir ev kiraladık. Gördüğünüz gibi hiçbir şeyimiz yok, yerlerde yatıyoruz. Hurdacılık yaparak geçimimizi sağlıyoruz. Allah razı olsun bizlere yardım ediyorlar. Türkiye’ye çok şey borçluyuz. Allah devletten razı olsun. Hayırseverlerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

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