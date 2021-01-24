Önce iş yerini açtı, sonra soluğu sokak hayvanlarının yanında aldı

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Emrecan Özkaya, hafta sonları sokak kısıtlamadan muaf tutulan iş yerini açmasının hemen ardından arkadaşıyla beraber dışarıda bulunan hayvanları unutmayarak besleme yaptı.

Kaledere Mahallesi’nde bulunan iş yerini açar açmaz sokak hayvanlarına karşı duyarlılığını gösteren Emrecan Özkaya, arkadaşı ile beraber Cumhuriyet Meydanı’nda hayvanları beslemedi. Paketler içerisinde köpekler için kuru mama, güvercinler için ise yem alan Emrecan Özkaya, "Ben her hafta sonu sokak kısıtlaması olduğu için güvercinleri ve köpekleri besliyorum. Çünkü herkes evlerinde olduğu için bu hassas duruma kayıtsız kalamıyorum. Hafta içi günlerde yapıyorum ancak benden başka insanlar da bunu yaptığını gördüğüm için hafta sonları bu duruma sessiz kalmıyorum. Onlarda bir can taşıyor. Susuz kalabiliyor veya aç geziyorlar. Bu sokak kısıtlamasında onları unutmak bize yakışmaz" dedi.