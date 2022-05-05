Önce Bulgar sonra Alman şimdide İsviçreli karavancılar

Türkiye, son zamanlarda karavanla gezme meraklısı Avrupalı vatandaşların uğrak yeri haline geldi. Daha önce Bulgar, Alman karavancıların akınına uğrayan Tekirdağ’a bu seferde İsviçre’den karavancı turistler geldi. Mavi ile yeşilin buluştuğu Tekirdağ’ı gezen 2 İsviçre plakalı karavan daha sonra Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçe sahiline park etti. Karavanlarından çıkarak kenti gezen İsviçre vatandaşları Tekirdağ’ı çok beğendi.

Turist olarak gezmeye geldiklerini dile getiren İsviçre vatandaşları, Tekirdağ’ı biraz gezdikten sonra buradan İstanbul’a gideceklerini belirttiler.