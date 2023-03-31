Önce ağır, sonra az hasarlı raporu verdiler: Site sakinleri tekrardan detaylı inceleme istedi

Kahramanmaraş’ta önce ’ağır hasarlı’ raporu verilen 2 bloklu site, daha sonra ki kontrolde ‘az hasarlı’ çıkınca vatandaşlar tekrar detaylı incelenmesini istedi.

Kahramanmaraş’ta merkezli yaşanan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki 2 büyük deprem sonrası binlerce bina hasar gördü. Onikişubat ilçesinde bulunan Boğaziçi Mahallesi’nde yer alan Karanfil Sitesi de deprem sonrası hasar gören binalar arasında yer aldı. Depremin hemen ardından hasar tespit komisyonu tarafından yapılan ilk inceleme sonucunda ‘ağır hasarlı’ raporu verilen sitenin sakinleri evlerinde bulunan eşyaları tahliye etti. Daha sonra binada oturan bazı vatandaşların tekrar incelenmesi için yapılan itiraz sonucunda binaya gelen yetkililer, 2 bloklu site için verilen ağır hasar raporunu az hasarlı rapora çevirdi. Bu durum bina sakinlerini zor durumda bıraktı.

“Bina sakinleri olarak çok mağdur durumdayız”

Yaşanan durumun bina sakinlerini mağdur ettiğini ifade eden Adil Özdoğan, “Burada bizim yaşadığımız olay depremin 2 katı olmuş oldu. Önce geldiler ağır hasarlı dediler, sonra bundan bir hafta önce de belediyede çalışan arkadaşların itirazı üzerine burayı hafif hasara çevirdiler. Bu rapor değişimi tam inceleme yapılmadan gerçekleştirildi. Biz bina sakini olarak burada mağduruz. Komşular pencerelerini, kapılarını söktü gitti peki bunun altından nasıl kalkacağız. Bunun bir çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Uzman gelip burayı detaylı bir şekilde incelesin. Kafamız rahat olduğu zaman binamıza gelir otururuz ancak. Yetkililerden biz çözüm bekliyoruz. Bina sakinleri olarak çok mağdur durumdayız” dedi.