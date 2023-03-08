On yıldır hostesi olduğu otobüse kaptan şoför oldu

100. Yıl Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde şehirlerarası yolcu otobüsünde 10 yıldır hosteslik yapan 29 yaşındaki Yeliz Toronoğlu, iki hafta önce kaptan şoför olarak sefere çıkmaya başladı. Zonguldak-İstanbul, İstanbul-Zonguldak arası seyahat eden yolcuların şaşırdığını anlatan Toronoğlu, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyenlerin bile olduğunu söyledi.

Ailesinde otobüs şoförü olmadığını ancak kendisinin şehirlerarası yolcu otobüslerine olan ilgisiyle önce hosteslik ardından da kaptanlık yaptığını söyleyen Yeliz Toronoğlu, şöyle dedi:

"29 yaşındayım, bekarım. 10 senedir hosteslik hayatım oldu. İki haftadır kaptanlığa geçiş yaptım. Aslında ben biraz daha araba meraklısı olduğum için böyle oldu. Ailemde otobüsçü yoktu araba merakımdan dolayı oldu. Hostesliği yaparken arabaya daha aşina olunca neden kaptanlık yapmayayım dedim. Aslında hiç heyecanlanmadım. On senelik hosteslik hayatım olduğu için arabalara hep aşinaydım. Zorlanma olmadı. Yolcularda tereddüt ettim. Şikayet eden veya rahatsız olan olabilir diye. Herkesin dediği bir şey var ’kadınlar neden şoförlük yapıyor, evde otursun’ gibisinden. Ama çok tebrik aldım. Hiç şikayet gelmedi. İnsanlar beni görünce şaşırıyor. Yaşım itibariyle de genç olduğum için şaşırıyorlar. Hemen gelip fotoğraf çektirmek istiyorlar. Öyle bir sorunumuz olmuyor. Bundan sonra devam edeceğim. Öncelikle araç sahibi Cafer Çalık ile beraber çalışıyordum. Evraklarım geçen yıldan beri vardı. Bir yıl daha hosteslik yapıp özgüvenim yerine gelsin istedim. Arkamızda 41 yolcu taşıyacağız. Kolay bir şey değildi."

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çağrıda bulunan kaptan şoför, "Kadınlara şöyle bir mesajım olacak. Herkes kendi ayakları üzerinde dursun. Bir hedefi olması gerekiyor. Hedefinin peşinden gitsin ve hayallerini bırakmasın" ifadelerine yer verdi.