OMÜ ile Kızılay iş birliği: Bebeklere ve çocuk hastalara büyük destek

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Türk Kızılay Samsun Şube Başkanlığıyla, maddi sıkıntı çeken bebek sahibi ailelerin yanı sıra kanser, lösemi ve kronik hastalıklar nedeniyle yatılı tedavi gören çocukların malzeme ihtiyacını karşılamak ve onlara moral desteği sunmak amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Yürütücülüğünü OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Sosyal Hizmet Uzmanı Funda Darçın’ın yaptığı, Türk Kızılay Samsun Şube Başkanlığının “Sevgi Bohçası Projesi” ile “Hoş Geldin Paketi Projesi” kapsamında hazırlanan protokol, OMÜ adına Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Türk Kızılay adına da Şube Başkanı Ahmet Ali Bulut tarafından hayırlı olması dileğiyle imzalandı.

Rektörlükte düzenlenen imza törenine; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Sancak, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve Prof. Dr. Cengiz Batuk, Genel Sekreter Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan ile OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi ve Türk Kızılay Samsun Şube Başkanlığı çalışanları katıldı.

“Öğrencilerimizi sosyal yardımlaşma sürecine dâhil etmeliyiz”

Üniversite öğrencilerinin, staj, yarı zamanlı ya da gönüllük esasıyla sosyal yardımlaşma sürecine dâhil edilmesi gerektiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Sadece bu protokol kapsamında değil genel itibarıyla öğrencilerimizin sosyal yardım projelerine destek sunmasını amaçlıyoruz. Bunu öğrencilerimizin stajlarının bir parçası olarak ekleyerek yapabileceğimiz gibi öğrenci toplulukları üzerinden de gerçekleştirebiliriz. İhtiyaç sahibi olanların ihtiyaçlarının toplanması ve dağıtımı, öğrenciler tarafından koordine edilebilir. Bu durum öğrencilerimizde bir farkındalık oluşturacaktır. Hem Kızılay çalışmaları konusunda hem de yardım etme ve sosyal sorumluluk üstlenme konusunda bilinçlenecekler” dedi.

Rektör Ünal, şehrin diğer aktörleriyle yapılacak iş birlikleriyle de ihtiyaç sahibi olanlara ayrıca destek sağlanabileceğinin altını çizdi.

“Türk Kızılay muhtaçlara yardım bağışlarken OMÜ bilim bağışlıyor”

Türk Kızılay’ının muhtaçlara yardım bağışlarken, OMÜ’nün de topluma bilim bağışladığına işaret eden Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Ali Bulut da “Dolayısıyla bu iki kurumun protokol imzalaması son derece doğal. Pandemi nedeniyle bir süredir faal olmayan OMÜ içerisindeki butiğimizi tekrar faaliyete geçirmek için burada toplanan malzemelerin dağıtımı noktasında da Üniversiteyle iş birliği yapmak istiyoruz. Bunun yanında OMÜ Tıp Fakültesinde yatan kimsesiz ya da muhtaç hastalara da hazırladığımız sevgi bohçalarıyla yardım edeceğiz. Bu konuda bize destek sunacak OMÜ Rektörlüğüne şimdiden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Dil, din, ırk ayırt etmeden tüm insanlığa yardım eli uzatan Türk Kızılay’ında, pek çok üniversite öğrencisinin gönüllü olarak çalıştığını belirten Şube Başkanı Ahmet Ali Bulut, daha aktif oldukları ve yardımlaşma konusunda şimdiden bilinçlenmeleri için daha çok öğrencinin katılımını beklediklerini dile getirdi.

Toplumdan projeye yoğun bir destek olduğunu kaydeden OMÜ Tıp Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan da “Bu potansiyeli Kızılay üzerinden hayata geçirebilirsek hastalarımıza çok ciddi faydaları olacaktır” dedi.

“Kızılay kan ürünlerinin üretimiyle ekonomiye yılda yaklaşık 3 milyar dolar artı getir sağlayacak”

Yıllardır aldığını veren bir kurum olan Kızılay’ın, son yıllarda yaptığı atılımla eline gelen kanı değerlendirerek kan ürünlerinin üretimiyle ekonomiye yılda yaklaşık 3 milyar dolar artı getir sağlayacağını vurgulayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak ise “Bu konuda yapılan çalışmalar sayesinde ülkemizin dışa bağımlılığını ortadan kaldıracak önemli bir girişim yapan Kızılay’ımızı destekliyor ve daha büyük girişimlere vesile olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve Prof. Dr. Cengiz Batuk da protokolün hayırlı olmasını dileyerek her yıl artan farkındalık sayesinde sosyal yardımlaşmanın arttığını kaydetti.

İhtiyaç sahibi ailelere yeni doğan bebekleri için malzeme desteği

Türk Kızılay Sevgi Bohçası Projesi kapsamında OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde dünyaya gelen veya Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinde tedavi gören ve ilgili hastanenin Sosyal Hizmet Birimi tarafından ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 0-3 aylık bebeklerin ve annelerinin, öncelikli olarak hijyen, giyim eşyası ve temel bebek bakım ihtiyaçları karşılanacak. Ayrıca aileler, yeni doğan bebeklerinin uygun koşullarda bakılabilmesi için bilgilendirme ve yönlendirme hizmetlerinden de faydalanabilecek.

“OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören çocuk hastalara malzeme ve moral desteği”

Hoş Geldin Paketi Projesi kapsamında da OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi olmak için ilk kez yatışı yapılan 0 ile 17 yaş arasındaki lösemi, kanser veya kronik hastalık tanısı almış çocuklara, hastanede geçen uzun tedavi sürecinde ihtiyaç duyabilecekleri malzemelerden oluşan hediye paketleri sunulacak. “Hoş Geldin” ziyaretiyle de hastaların moral ve motivasyonunu arttırmayı amaçlayan proje ile hastaların hastaneye uyum ve tedavi süreçlerini kolaylaştırmak için psikososyal destek sunulacak. İhtiyaç sahibi ailelerin, sosyal yardım hizmetler rehberliğinde bilgilendirme ve yönlendirme hizmetlerinden faydalanmasının sağlanacağı projeyle, ziyaretlerde ilgi alanları tespit edilen çocuk hastalar, tedavi gördükleri süre içerisinde, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin oyun odasında düzenlenen etkinliklere katılabilecek.