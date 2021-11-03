banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Rus uçağı radardan kayboldu!
Rus uçağı radardan kayboldu!
Ekim ayı enflasyon şampiyonu: Kadın hırkası!
Ekim ayı enflasyon şampiyonu: Kadın hırkası!
En çok kullanılan internet tarayıcıları açıklandı
En çok kullanılan internet tarayıcıları açıklandı
Alışveriş turizminde Türkiye öne çıktı!
Alışveriş turizminde Türkiye öne çıktı!

OMÜ ile Kızılay iş birliği: Bebeklere ve çocuk hastalara büyük destek

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Türk Kızılay Samsun Şube Başkanlığıyla, maddi sıkıntı çeken bebek sahibi ailelerin yanı sıra kanser, lösemi ve kronik hastalıklar nedeniyle yatılı tedavi gören çocukların malzeme ihtiyacını karşılamak ve onlara moral desteği sunmak amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Haberde İnsan 03.11.2021, 14:23
OMÜ ile Kızılay iş birliği: Bebeklere ve çocuk hastalara büyük destek

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Türk Kızılay Samsun Şube Başkanlığıyla, maddi sıkıntı çeken bebek sahibi ailelerin yanı sıra kanser, lösemi ve kronik hastalıklar nedeniyle yatılı tedavi gören çocukların malzeme ihtiyacını karşılamak ve onlara moral desteği sunmak amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Yürütücülüğünü OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Sosyal Hizmet Uzmanı Funda Darçın’ın yaptığı, Türk Kızılay Samsun Şube Başkanlığının “Sevgi Bohçası Projesi” ile “Hoş Geldin Paketi Projesi” kapsamında hazırlanan protokol, OMÜ adına Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Türk Kızılay adına da Şube Başkanı Ahmet Ali Bulut tarafından hayırlı olması dileğiyle imzalandı.

Rektörlükte düzenlenen imza törenine; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Sancak, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve Prof. Dr. Cengiz Batuk, Genel Sekreter Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan ile OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi ve Türk Kızılay Samsun Şube Başkanlığı çalışanları katıldı.

“Öğrencilerimizi sosyal yardımlaşma sürecine dâhil etmeliyiz”

Üniversite öğrencilerinin, staj, yarı zamanlı ya da gönüllük esasıyla sosyal yardımlaşma sürecine dâhil edilmesi gerektiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Sadece bu protokol kapsamında değil genel itibarıyla öğrencilerimizin sosyal yardım projelerine destek sunmasını amaçlıyoruz. Bunu öğrencilerimizin stajlarının bir parçası olarak ekleyerek yapabileceğimiz gibi öğrenci toplulukları üzerinden de gerçekleştirebiliriz. İhtiyaç sahibi olanların ihtiyaçlarının toplanması ve dağıtımı, öğrenciler tarafından koordine edilebilir. Bu durum öğrencilerimizde bir farkındalık oluşturacaktır. Hem Kızılay çalışmaları konusunda hem de yardım etme ve sosyal sorumluluk üstlenme konusunda bilinçlenecekler” dedi.

Rektör Ünal, şehrin diğer aktörleriyle yapılacak iş birlikleriyle de ihtiyaç sahibi olanlara ayrıca destek sağlanabileceğinin altını çizdi.

“Türk Kızılay muhtaçlara yardım bağışlarken OMÜ bilim bağışlıyor”

Türk Kızılay’ının muhtaçlara yardım bağışlarken, OMÜ’nün de topluma bilim bağışladığına işaret eden Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Ali Bulut da “Dolayısıyla bu iki kurumun protokol imzalaması son derece doğal. Pandemi nedeniyle bir süredir faal olmayan OMÜ içerisindeki butiğimizi tekrar faaliyete geçirmek için burada toplanan malzemelerin dağıtımı noktasında da Üniversiteyle iş birliği yapmak istiyoruz. Bunun yanında OMÜ Tıp Fakültesinde yatan kimsesiz ya da muhtaç hastalara da hazırladığımız sevgi bohçalarıyla yardım edeceğiz. Bu konuda bize destek sunacak OMÜ Rektörlüğüne şimdiden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Dil, din, ırk ayırt etmeden tüm insanlığa yardım eli uzatan Türk Kızılay’ında, pek çok üniversite öğrencisinin gönüllü olarak çalıştığını belirten Şube Başkanı Ahmet Ali Bulut, daha aktif oldukları ve yardımlaşma konusunda şimdiden bilinçlenmeleri için daha çok öğrencinin katılımını beklediklerini dile getirdi.

Toplumdan projeye yoğun bir destek olduğunu kaydeden OMÜ Tıp Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan da “Bu potansiyeli Kızılay üzerinden hayata geçirebilirsek hastalarımıza çok ciddi faydaları olacaktır” dedi.

“Kızılay kan ürünlerinin üretimiyle ekonomiye yılda yaklaşık 3 milyar dolar artı getir sağlayacak”

Yıllardır aldığını veren bir kurum olan Kızılay’ın, son yıllarda yaptığı atılımla eline gelen kanı değerlendirerek kan ürünlerinin üretimiyle ekonomiye yılda yaklaşık 3 milyar dolar artı getir sağlayacağını vurgulayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak ise “Bu konuda yapılan çalışmalar sayesinde ülkemizin dışa bağımlılığını ortadan kaldıracak önemli bir girişim yapan Kızılay’ımızı destekliyor ve daha büyük girişimlere vesile olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve Prof. Dr. Cengiz Batuk da protokolün hayırlı olmasını dileyerek her yıl artan farkındalık sayesinde sosyal yardımlaşmanın arttığını kaydetti.

İhtiyaç sahibi ailelere yeni doğan bebekleri için malzeme desteği

Türk Kızılay Sevgi Bohçası Projesi kapsamında OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde dünyaya gelen veya Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinde tedavi gören ve ilgili hastanenin Sosyal Hizmet Birimi tarafından ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 0-3 aylık bebeklerin ve annelerinin, öncelikli olarak hijyen, giyim eşyası ve temel bebek bakım ihtiyaçları karşılanacak. Ayrıca aileler, yeni doğan bebeklerinin uygun koşullarda bakılabilmesi için bilgilendirme ve yönlendirme hizmetlerinden de faydalanabilecek.

“OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören çocuk hastalara malzeme ve moral desteği”

Hoş Geldin Paketi Projesi kapsamında da OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi olmak için ilk kez yatışı yapılan 0 ile 17 yaş arasındaki lösemi, kanser veya kronik hastalık tanısı almış çocuklara, hastanede geçen uzun tedavi sürecinde ihtiyaç duyabilecekleri malzemelerden oluşan hediye paketleri sunulacak. “Hoş Geldin” ziyaretiyle de hastaların moral ve motivasyonunu arttırmayı amaçlayan proje ile hastaların hastaneye uyum ve tedavi süreçlerini kolaylaştırmak için psikososyal destek sunulacak. İhtiyaç sahibi ailelerin, sosyal yardım hizmetler rehberliğinde bilgilendirme ve yönlendirme hizmetlerinden faydalanmasının sağlanacağı projeyle, ziyaretlerde ilgi alanları tespit edilen çocuk hastalar, tedavi gördükleri süre içerisinde, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin oyun odasında düzenlenen etkinliklere katılabilecek.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6