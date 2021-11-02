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Ömrünü Türk dünyasına adayan Prof. Dr. Tazebay son yolculuğa uğurlandı

Ömrünü Türk dünyasına adayan eski Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Uygur Tazebay, memleketi Kilis’te son yolculuğuna uğurlandı.

Haberde İnsan 02.11.2021, 13:59
Ömrünü Türk dünyasına adayan Prof. Dr. Tazebay son yolculuğa uğurlandı

Ömrünü Türk dünyasına adayan eski Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Uygur Tazebay, memleketi Kilis’te son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara’da 87 yaşında vefat eden eski YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Uygur Tazebay’ın cenazesi memleketi Kilis’e getirildi. Tazebay’ın cenaze namazı Şeyh Efendi Tekyesinin yanında bulunan Çekmeceli Camiinde öğle namazını müteakip kılındıktan sonra aile kabristanlığının bulunduğu Şeyh Efendi tekyesinde defnedildi. Tazebay’ın cenazesine çevre il ve ilçelerden siyasetçiler, işadamları, akademisyenler, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun katıldı.

Prof. Dr. Mehmet Uygur Tazebay’ın eşi emekli Yargıtay hakimi İlksev Tazebay, gazetecilere yaptığı açıklamada, 60 yıllık hayat arkadaşını kaybettiğini ifade ederek, “2 çocuğumuz var, torunlarımız var, 60 yıldır bir tek kötü sözünü duymadım. Büyük idealleri vardı, Türk dünyasını toplamak, milliyetçiliğe hizmet etmek, Uygur Türkleri için çok çalıştı. Milli Eğitim için çok çalıştı, ömrünü böyle şeyleri verdi. Kilis onun büyük aşkıydı, Kilis’e üniversite kurulması için Kilis’in vilayet olması için çok çalıştı. Mekanı cennet olsun, yeri doldurulamaz” dedi.

Mehmet Uygur Tazebay’ın kızları Nazlı ve İlkden ile eşi İlksev Tazebay, defin öncesi ve sırasındagöz yaşlarını tutamadı.

Mehmet Uygur Tazebay

Suriye’nin Azez kentinde 1934’te dünyaya gelen Uygur Tazebay, çalışma hayatına, 1955’te Gaziantep Teknik Ziraat Müdürlüğü merkez teşkilatı bünyesinde ziraat teknisyeni olarak başladı. Tazebay, 1978’de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Dış Münasebetler Daire Başkanı olarak atandı. Türkiye Ticaret-Sanayi Odaları ve Borsalar Birliği Dış İlişkiler Daire Başkanlığı görevini de yürüten Tazebay, 1982’de YÖK’ün ilk genel sekreteri oldu. Bakanlar Kurulu Kararı ile 1985’te YÖK Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Tazebay, 1988’de YÖK Başkan Vekili olarak seçildi, bu görevi 1996’ya kadar sürdürdü. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nun İkinci Başkanlığını da yapan Uygur Tazebay, 1994-2006 arasında Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği görevini yürüttü. Şeyh Mehmet Vakıf Tazebay’ın oğlu olan Prof. Dr. Mehmet Uygur Tazebay, Uzun yıllar, Türk dünyası ve Uygur Türklerinin haklı mücadelesi için çalıştı.

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