Ömer Matlı Kapalı Pazar Yeri pandemide çok amaçlı kullanım imkânı sağlıyor

Bursa’nın Karacabey ilçesinde Ömer Matlı Kapalı Pazar Yeri, pandemi döneminde cuma ve bayram namazlarında vatandaşların açık havada ve tedbirlere uyumlu bir şekilde ibadet yapmalarına imkân sağlıyor.

Belediye Başkanı Ali Özkan da cuma ve bayram namazlarını ilçe halkıyla birlikte pazar yerinde açık havada kılarken, “Burası 11 bin 800m2’lik alanda ücretsiz otopark, pazar yeri ve cuma ile bayram günleri ibadet yapılması açısından önemli bir kullanım alanı sağlıyor” dedi.

Üstü kapalı olan pazar yeri bünyesinde normal zamanda salı günleri ilçe pazarı kurulurken, alan diğer günlerde ise otopark olarak faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda Karacabey’in geleneksel tarım fuarı da yine bu alanda gerçekleştirilirken, pazar yeri uzun yıllardır hem konum hemde yapısı itibariyle, onbinlerce insanı çeşitli maksatlarla bir araya getirmekteydi.