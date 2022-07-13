Ömer Derindere, burs verdiği öğrenciler tarafından anıldı

Derindere Otomotiv’in kurucusu Ömer Derindere, vefatının birinci yıl dönümü dolayısıyla, burs verdiği öğrenciler tarafından anıldı.

Hayırsever iş adamı Ömer Derindere için memleketi olan Çorum’un Osmancık İlçesi’nde bir anma programı düzenlendi. Duygusal anların yaşandığı törende, Ömer Derindere’nin hayatı, iş yaşamındaki başarıları ve eğitime verdiği destekler anlatıldı.

15 Temmuz Demokrasi meydanında düzenlenen programa AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, merhum Ömer Derindere’nin akrabaları, Derindere bursiyerleri, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda, Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu, dualar edildi. Duygusal anların yaşandığı törende, Ömer Derindere’nin hayatı, iş yaşamındaki başarıları ve eğitime verdiği destekler sinevizyon gösterisi eşliğinde anlatıldı.

’Osmancık halkı ve bursiyerler vefa örneği gösterdi’

Düzenlenen anma programında konuşan Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, “Osmancık halkı ve bursiyerler bir vefa örneği gösterdi ve Ömer Derindere’yi anmak için bir araya geldik. Ömer Derindere ismini ben Osmancık’a atandıktan sonra duydum ve tüm Osmancıklıların dilinde hayırla yad edilen bir insan olarak tanıyarak bundan da gurur duydum. Derindere şirketler gurubunun kurucusu, ticarette çok başarılı ve güzel bir miras bırakmış. Aynı zamanda içinden çıktığı toprakları Anadolu çocuklarını unutmayıp destek olmuş, hayırlar yapmış, güzel çalışmalarda bulunmuş.

Bugün de bu güzel çalışmalarını göz önünde bulundurarak içinden çıktığı toplumla bir vefa örneği için bir araya geldik. Ömer Derindere üzerine düşen görevleri yapmış, Osmancık olarak bizde bu hayır silsilesini devam ettirmemiz lazım. Bu programın bu yönüyle de hayırlara vesile olmasını diliyorum. İlçe kaymakamı olarak benim temennim bu programın sonucu olarak bir kurumsal yapıya bürünmesi ve bundan sonra Osmancık’tan çıkıp gurbete giden üniversiteyi kazanmış öğrenim gören öğrencilere bir şekilde destek olunması ve bu hayır silsilesinin artarak devam etmesi. Bugün güzel bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Burs verdiği öğrencilerden biri olan Milletvekilimize teşekkür ediyorum. Buraya atandığımdan bu tarafa Ömer Derindere’yi hayırla yad eden bir insan. Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

’Milletvekili olarak değil Ömer Derindere’nin bursiyeri olarak konuşuyorum’

Anma programına katılanların bayramını kutlayarak konuşmasına başlayan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, programda milletvekili olarak değil Ömer Derindere bursiyeri olarak bulunduğunu belirterek; “Bugün milletvekili kisvesiyle değil Ömer Derindere’nin bursiyeri, onun okuttuğu bir çocuk olarak konuşuyorum" ifadelerini kullandı.

’24 yılda 20 bin öğrenciye burs verdi’

1994 yılında Hukuk Fakültesini kazandığımda ilçemizden burs alan ilk bursiyerlerden birisiyim. Ömer Derindere, 1994 yılından 2018 yılına kadar son yıllarda bin kişi olmak üzere yaklaşık 20 bin öğrenciye burs verdi. Bu bursiyerlerin yüzde 90’nı Osmancıklıydı.

Ben üniversite hayatıma başladığımda annem ve babam yoktu. Babamdan aldığımız bir dul-yetim maaşı var. Bu maaşı dört kişi paylaşıyoruz. Nasıl okuyacağız diye kaygı duyarken Allah kapıları açtı Ömer amca bize burs verdi. Üniversiteyi kazandığımız yıl Cumhurbaşkanımız o zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydı. İlk defa 50 bin öğrenciye 50 lira burs verdi. Ömer amca da 50 lira burs veriyordu. İkisinden de burs aldım.

Babasının evladına, anasının evladına, akrabasının vermeyeceği miktarda bize burs verdi. Onun sayesinde okuduk buralara geldik.

Avukat olduğumda Ömer amcaya mektup yazdım. Dedim ki ’Ömer amca ben okulu bitirdim senin sayende İstanbul’da avukatım. Bir isteğin olursa her zaman emrindeyim’. O da bize bir mektup yazdı. Mektubunda teşekkür etti.

Daha sonra Osmancık’a geldim, burada AK Parti ilçe başkanı olduğumda yine mektup yazdım kendisine. Dedim ki “Ömer amca ben Osmancık’tayım. AK Parti ilçe başkanı oldum,bir isteğiniz arzunuz olursa yine emrinizdeyiz, buradayız.”

Ömer amca, ilçemizde 5 bin metrekare kapalı alana olan Ömer Derindere Meslek Yüksek Okulu’nu yaptırdı ve Gazi Üniversitesi’ne devretti. Ne acı ki geçmişte üniversiteleri YÖK vezaretini kullanan insanlar ne Ömer Derindere’yi üniversitenin açılışına çağırdı ne de adını verdi. Bu acı gerçeği de sadece birkaç kişi biliyor. Sonra ki yıllarda biz Çorum İl Genel Meclisi’ne öneri olarak Ömer Derindere’nin ismini Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Onur Ödülü için gönderene dek. Orada da Meclis Başkanımız Köksal Toptan sağ olsun onur ödülü verdirdi. Ömer amca orada dedi ki “Allah iki el vermiş. Biri ile alacağız, biri ile vereceğiz” şeklinde konuştu.

’Tıp öğrencileri ayrıcalıklıydı’

Ömer Derindere, Tıp Fakültesi öğrencilerine öncelik verirdi. Maddi durumu iyi olsa da Tıp öğrencileri ayrıcalıklıydı. Osmancık’ta binlerce öğrenciye burs veren Ömer amca Fen Lisesi’ni de yurdunu da baştan aşağı yeniledi, öğrencilerin hizmetine sundu. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ın rektörlüğü döneminde de Yüksek okulun adını değiştirdik, Ömer Derindere Meslek Yüksek okulu olarak değişti. Adı verildi hem de kendisi açılışa davet edilerek onure edildi. Geçmişte Osmancık’a önemli hizmetleri oldu.

Bu gece bir başlangıç yaptık. Ben bu işe başlarken de şunu çok düşündüm. Bir siyasi kimliğim var bir milletvekilinin gölgesinde olmasın ama bursiyerlerinden de çok bekledim. Bir gün biri çıkarda der mi ki Ömer Derindere için bir mevlit okutalım, analım. Belki de düşündü şartlar imkanlar elvermedi. Kaymakam beyle görüşerek biz bir başlangıç yapalım ama bursiyerleri de bu işi devam ettirsin. Biz abilik, önderlik yapalım bir başlangıç yapalım istedim" dedi.

’İyi örnekleri toplumumuzun önüne getirelim’

Ömer Derindere, hayır sahibiydi. Yine Rıfat Göbel hayır sahibiydi, binlerce böyle hayırsever insanlarımız var ülkemizde. Hayırseverlerimizi analım ki iyi örnekleri toplumumuzun önüne getirelim. Ömer Derindere bursiyerlerinin iletişim bilgileri alıyoruz. Bunu neden yapıyoruz bir kurumsal yapıyı oluşturalım istiyoruz. Ömer Derindere, tek başına her yıl bin öğrenciye burs veriyordu. Yaklaşık 20 bin öğrenciye burs vermiş. 20 bin öğrencinin yüzde 10’u burs verebilecek durumda olsa oda 2 bin kişi eder. 2 bin kişi de tam burs vermesin bin yarımda vermesinde çeyreği versin 500 eder. Ömer Derindere’nin burs verdiği 500 kişi, 500 öğrenciye burs versin. Bu bir iyilik hareketinin başlangıcı. Ömer Derindere’nin tabiri ile yenilgi büyüyen bir zaferin başlangıcı. En az 500 kişiye biz Ömer Derindere bursiyerleri olarak burs vermeliyiz ki Osmancık’ı büyütelim. Osmancık’ı büyütmek öyle sokakta oturup konuşmakla, oturup kahvehane de dedikodu yapmakla, oturup ülke kurup ülke batırmakla olmaz. Herkes elini taşın altına koyacak. Biz birlik ve beraberlik içerisinde devletimizle, belediyemizle siyaseten hep beraber çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan da beklentimiz herkes bir taş koyabiliyorsa taş koysun, taş koyamıyorsa bir çöp koysun. Bunları da yapamıyorsa koyanlara da engel olmasın, sadece izlesin" ifadelerini kullandı.

’Onun diktiği bayrağı bayrağı burs olarak devam ettirelim’

Bu gece bir başlangıç olur inşallah, Ömer Derindere’nin bursiyerleri ona yakışan şekilde onun bıraktığı bayrağı burs olarak da devam ettireceklerdir. Biz iyilik yapan insanları unutmayalım, biz bu kapıları kapatmayalım. Ömer amca derdi ki ’Ben yıllık zekatımı hesap ettiriyorum ve o zekatım kadar burs veriyorum. Vermenin tadına varanlar vermekten vazgeçemezler. Allah herkese vermeyi nasip etmez” derdi. Allah verenlerden eylesin. Mekanı cennet olsun “dedi.

Konuşmaların ardından merhum Ömer Derindere’nin karakalem portresi, kız kardeşi Sabiha Derindere’ye takdim edildi.